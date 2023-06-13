因應全國首例本土登革熱 高市構築鄰近台南行政區防火牆
高雄市今(13)日接獲中央疾病管制署通知今年全國首例本土登革熱確診病例，個案為居住於台南市仁德區40多歲女性，6月4日起陸續出現發燒、頭暈及腹痛等症狀，經檢驗結果確診為第一型登革熱，經疫調個案曾停留高雄市左營及三民區，高市府防疫團隊除構築鄰近台南市的6行政區防火牆外，並啟動左營及三民社區緊急防治工作，也請醫療院所落實篩檢通報。
記者郭凱杰／高雄報導
經疫調，確診個案在可傳染期間於6月6日-7日曾停留左營及三民區今天上午高雄市防疫團隊已召開區級指揮中心會議，首先針對個案活動地點進行高效能捕蚊燈病媒蚊密度監測，預定下午立即針對個案活動地周邊進行家戶室內外同步孳生源清除暨緊急噴藥滅蚊等各項緊急防治工作。
衛生局昨天也進行個案活動地週邊病媒密度調查，左營區果貿社區總計查獲6個陽性容器(布氏指數三級）存在傳播風險；社區家戶室內外仍有不少桶缸盆甕等積水容器，因此，衛生單位已規劃接續於6月14日、15日進行登革熱社區動員工作，加強清除孳生源。
同時，為因應台南市仁德區出現本土首例登革熱確診個案，共同生活圈內的高雄市茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮及岡山區共6行政區也緊急啟動社區動員，構築防火牆，加強高風險場域登革熱病媒孳生源巡查、清除髒亂點，並請轄內各級醫療院所提高警覺，針對出現疑似登革熱症狀之民眾加強NS1快篩落實TOCC通報，也請民眾出現發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉痛、皮膚紅疹等症狀務必速就醫，以利醫師診斷。
由於近期連日降雨，各行政區病媒蚊密度大幅攀升，將提高登革熱疫情擴散風險，衛生局再次籲請市民朋友雨後48小時內務必落實檢查家戶室內外可能積水之處，落實「巡、倒、清、刷」，清除不必要的積水容器及髒亂堆積物，並針對可能積水的屋簷排水槽、帆布皺褶等處詳加檢查，全民共同防治登革熱，防範登革熱擴散蔓延。