持續援助土敘強震　芥菜種會設置避難所、今再送7.8噸愛心物資

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芥菜種會收到來自各地民眾捐助的賑災物資，其中苗栗縣苑裡鎮鍾小姐號召鄉親一起送愛到災區，苑裡鎮附近的通霄和大甲等地，民眾紛紛響應。鍾小姐說，不論海內外，這些物資就是要用來幫助需要的人，如果每一個人都能散發愛和善良，這世界會有很大的改變。
芥菜種會第一批愛心物資已於2月16日緊急透過Habibi International，經空運從黎巴嫩轉入敘利亞援助災民。芥菜種會持續與Habibi InternationaI合作，在敘利亞受強震影響最嚴重的阿勒坡，設置可以容納100人的避難所，提供基本居住安全、糧食物資及心理衛生相關協助，也為戰後與災害失去依靠的兒童，提供生活照顧及教育服務，保護兒童並遠離人口販賣的風險，進行中長期援助。
Habibi長期與當地教會合作，關懷扶助中東地區的需要，創辦人暨執行長Willy Tan，五月中旬特別來台，表達對台灣人民的感謝。
芥菜種會表示，第二批愛心物資則連結Relief Experts Association UDER，今天在基隆港碼頭運送上船，將總重7.8噸（844箱），包括衛生用品、衣物等，以海運方式提供難民支持。Relief Experts Association UDER成立於2014年，長期服務敘利亞難民和國內流離失所者，透過醫療保健、教育和衛生健康等服務為當地提供人道救援。
芥菜種會執行長李肇家表示，70年前，芥菜種會由美國籍宣教士孫理蓮來台創辦，在台灣最艱困的時代，連結海外捐助，在台灣醫療、教育和慈善等扶助事業，幫助百萬人的需要，現今芥菜種會致力自立自助、共好共生的目標，將助人網絡從台灣延續到海外，讓難民也能受到扶助。芥菜種會邀請大家響應支持海外急難救助金計畫，每月捐款500元，持續支援敘利亞難民及流離失所者基本生活所需，重新獲得希望和重建生活。更多訊息及捐款請見芥菜種會官網，或電洽捐款專線(02)7705-9292。
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