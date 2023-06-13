血糖高又怕吃藥傷身　吃苦瓜可以降血糖嗎？

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苦瓜含有豐富的生物活性化合物苦瓜屬於葫蘆科是亞熱帶地區特有的植物，廣泛分佈於巴西、亞洲和東非部分地區，是常見的蔬菜。科學研究發現苦瓜整個果實中，都可分離出營養素與大量的植物化學物質，包括：皂苷、多醣體、三萜、酚類、黃酮類、蛋白質（胜肽）、維生素、礦物質等，這些都是作為調控代謝（血壓、血脂、血糖）、抗癌、體重控制等相關研究中常見的生物活性化合物。
研究苦瓜對調節血糖的生理機轉１提高細胞對葡萄糖攝取：
可增強葡萄糖轉運子(GLUT4)，將更多血糖從血液中運送至細胞內，清除血液中過高的血糖。
２降低細胞胰島素抗性：
活化過氧化體增殖劑活化受器(PPAR)，改善細胞的胰島素抗性，調節血脂及血糖的代謝。
３降低腸道對葡萄糖吸收：
抑制小腸中的醣水解酶，延緩單醣的吸收，避免血糖快速上升。
４調節肝臟葡萄糖代謝：
抑制肝臟的糖質新生作用和肝醣分解，減少體內內源性的葡萄糖釋出。
５保護胰島β細胞：
動物試驗發現，苦瓜萃取物可促進損傷的β細胞生長修復，並增加胰島素分泌。
６抗氧化與抗發炎：
苦瓜酚類萃取物含有抗氧化物，具有抗發炎功效，可改善糖尿病與心血管疾病造成的慢性發炎傷害。
臨床研究成果豐碩 但品質差、可信度低賴秀怡表示，一般民眾對於藥物會有恐懼，認為吃藥會對肝、腎造成負擔，或擔心藥物的劑量越吃越高傷害身體。因此，號稱天然的膳食補充劑，很容易被當成替代療法的救星。在血糖控制的研究中，苦瓜是被探討最多的食物療法，討論的熱度也居高不下。
苦瓜的降血糖特性已在細胞和動物實驗中得到普遍驗證，因此也有小規模的人體臨床研究持續進行中。2012年一項針對143位初次診斷糖尿病的病人所進行4週的臨床試驗，比較補充苦瓜乾燥粉與使用血糖藥對血糖控制的效果，結果顯示即使每天給予2,000毫克高劑量的苦瓜乾燥粉，也沒有改善病人的空腹血糖與口服葡萄糖耐量試驗，降血糖作用遠不如藥物。
2019年一篇統合分析中納入了10項2型糖尿病研究（囊括1045人），介入時間為4-16週，研究結果顯示，食用苦瓜顯著降低空腹血糖、飯後血糖和HbA1c，也沒有發現嚴重的不良反應。然而，作者們認為目前苦瓜的臨床試驗證據與研究質量都偏低，並表示苦瓜作為糖尿病人的血糖治療，有效性與可信度都不高。
2020年一項使用小分子苦瓜胜肽的研究（研究者表示苦瓜胜肽分子量較小，可通過腸胃道酵素作用不影響其活性），招募了142位糖尿病病人，實驗組給予每天600毫克的苦瓜胜肽膠囊，結果顯示補充苦瓜胜肽，對於空腹血糖與HbA1c有改善趨勢但效果並不顯著，不過對血脂肪有顯著的改善。無法取代藥物治療，可做為輔助治療
賴秀怡說明，從臨床試驗來看，苦瓜對於血糖控制的效果遠不及藥物治療，但在動物試驗中也有發現苦瓜有潛在降低心血管疾病風險趨勢。因此，對於糖尿病人而言，在正規治療下，苦瓜作為輔助性的療法，對於慢性併發症的預防可能會有好處。
補充苦瓜作為輔助治療 可分成生果和補充劑攝取生果：
生果包括苦瓜汁、新鮮苦瓜和乾果。部份研究會用生果做為研究材料，但苦瓜種類繁多，種植的地點不同所含的營養素濃度也會有變化，加熱也會造成苦瓜中的活性成分降低，台灣大學生化科技學系黃青真教授的研究顯示，山苦瓜或青苦瓜生吃的效果最好。
苦瓜一天要吃多少才有效？根據推估，成人一天吃80~100克的山苦瓜或青苦瓜就有效，不過苦瓜的攝取需要持續性，每天都吃生苦瓜對很多人而言實在困難。市面上常見乾燥的苦瓜茶，由於苦瓜中與調控血糖有關的生物活性化合物大多都不耐高溫，經過曬乾泡茶後可能會被破壞，對降血糖的效果有限。
各式補充劑：
苦瓜做成補充劑有很多種類，有冷凍乾燥粉、萃取液與膠囊狀等，透過廠商技術，可以得到穩定的產品成份。但目前尚未研究出有效血糖控制的成份為何，無法做出建議的攝取量。現今網路上頗紅的商品「苦瓜胜肽」也都是複方的產品，各家配方也不盡相同。不可忽視的是，這些商品的價格皆非常昂貴，長期補充所耗費的成本是遠高於規律服藥。
血糖的控制必須先維持均衡規律飲食、運動習慣及醫師的藥物處方。若想補充苦瓜最好有搭配血糖的監測，才能評估介入後的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58120
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