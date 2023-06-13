陳綺貞與舊愛鍾成虎隔空對峙！她想討回版權　卻遭爆霸凌同事

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而陳綺貞昨日晚間9點多，也發出律師聲明，表示陳綺貞與添翼的合約存在爭議，反控鍾成虎多年來未依約定結算報酬，如今卻在臉書指控陳綺貞人設崩壞，「對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。」陳綺貞要求鍾成虎公開發文道歉並做出澄清。
沉澱了一夜，陳綺貞態度放軟，今日上午11點多在IG發文訴說內心話，呼籲鍾成虎好聚好散，「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已結束的事實。」請對方接受她合約期滿後，能有自己為自己決定的權利。陳綺貞也透露兩人是因作品版權問題才引發爭議，「我相信你有妥善保管，也相信你不會佔為己有，願意讓她們回到我身邊。」
對於陳綺貞說法，鍾成虎不服氣，今天下午12點多隨即在臉書回應陳綺貞，指出添翼多付給陳綺貞版稅，並且從幾個月前開始就請她返還。「一開始你不相信，所以公司的律師跟你的律師約時間要對帳，之後這個議題就消失了一段時間，因為你不願意承諾對出來的結果多退少補」。講完版稅問題，鍾成虎又回到陳綺貞霸凌同事，對她隔空喊話「沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌」，指控陳綺貞對同事咄咄逼人，更表示兩人已經分手，「你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧。」鍾成虎說道，這次沒有辦法再挺陳綺貞，「我必須選擇保護我同事免於被霸凌」。
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