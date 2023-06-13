陳綺貞女神形象崩壞？工作人員揭她私下真面目　青峰也發聲力挺

陳綺貞與舊愛鍾成虎隔空對峙！她想討回版權　卻遭爆霸凌同事

▲陳綺貞被舊愛鍾成虎爆料霸凌同事，兩人二度隔空對峙。（圖／翻攝IG）
▲陳綺貞被舊愛鍾成虎爆料霸凌同事，兩人二度隔空對峙。（圖／翻攝IG）

記者薛羽彤/綜合報導

歌手陳綺貞與曾經的工作夥伴、舊愛鍾成虎昨（13）日撕破臉，兩人發生事情的時間軸為，鍾成虎控訴陳綺貞表裡不一、陳綺貞發律師聲明要求道歉、陳綺貞在IG喊話鍾成虎好聚好散、鍾成虎回應強調同事被陳霸凌。據兩人發文來看，最終就是在爭執合約、歌曲版權問題，還延伸出陳綺貞霸凌添翼同事，不過陳綺貞在律師聲明中否認，沒多做解釋。

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鍾成虎昨日下午先是在臉書上發長文，控訴陳綺貞這3年以來讓他身心備受煎熬，表示陳綺貞莫名的要求提高唱酬、挑剔公司，並在違約的狀況下私接活動，「在外是個和善的公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」，怒斥她過河拆橋。而這一切都是在陳綺貞2019年經歷小三醜聞後，全然變了一個人，鍾成虎強調因為陳綺貞已傷害到公司與員工，「她讓我感到精神虐待的生不如死」，所以他才決定站出捍衛自己的權利，希望她停止傷害身邊曾經真正愛她的人們。

▲鍾成虎發文控訴陳綺貞霸凌同事。（圖 ／鍾成虎臉書）
▲鍾成虎發文控訴陳綺貞霸凌同事。（圖 ／鍾成虎臉書）
而陳綺貞昨日晚間9點多，也發出律師聲明，表示陳綺貞與添翼的合約存在爭議，反控鍾成虎多年來未依約定結算報酬，如今卻在臉書指控陳綺貞人設崩壞，「對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論。」陳綺貞要求鍾成虎公開發文道歉並做出澄清。

沉澱了一夜，陳綺貞態度放軟，今日上午11點多在IG發文訴說內心話，呼籲鍾成虎好聚好散，「小虎，人生中每段關係都有始有終，我知道你的不捨，但我們都要接受我們在感情上，與工作上的關係都已結束的事實。」請對方接受她合約期滿後，能有自己為自己決定的權利。陳綺貞也透露兩人是因作品版權問題才引發爭議，「我相信你有妥善保管，也相信你不會佔為己有，願意讓她們回到我身邊。」

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▲遭鍾成虎控訴表裡不一，陳綺貞訴說內心話。（圖 ／資料照）
對於陳綺貞說法，鍾成虎不服氣，今天下午12點多隨即在臉書回應陳綺貞，指出添翼多付給陳綺貞版稅，並且從幾個月前開始就請她返還。「一開始你不相信，所以公司的律師跟你的律師約時間要對帳，之後這個議題就消失了一段時間，因為你不願意承諾對出來的結果多退少補」。講完版稅問題，鍾成虎又回到陳綺貞霸凌同事，對她隔空喊話「沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌」，指控陳綺貞對同事咄咄逼人，更表示兩人已經分手，「你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧。」鍾成虎說道，這次沒有辦法再挺陳綺貞，「我必須選擇保護我同事免於被霸凌」。

▲陳綺貞在IG訴說內心話。（圖 ／陳綺貞IG）
▲陳綺貞在IG訴說內心話。（圖 ／陳綺貞IG）
▲鍾成虎回應陳綺貞發文，仍強調她霸凌同事。（圖 ／鍾成虎臉書）
▲鍾成虎回應陳綺貞發文，仍強調她霸凌同事。（圖 ／鍾成虎臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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