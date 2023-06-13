維新三傑之一木戶孝允　竟是貪生怕死的「逃命小五郎」？

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然而就在發生「黑船事件」之後，桂小五郎的心思都放在如何學習西方技術上，甚至一度想跟著吉田松陰偷渡美國人的船到西方學習技術。雖然最後沒去成，也無法跟長州藩爭取出國深造的機會，只能在國內尋找各種管道學習西方的皮毛知識，但這也讓他開始有了開國壤夷的思想。1858年，因為吉田松陰的推薦，桂小五郎受到長州藩主的重用，開始培訓年輕藩士，不過同年吉田松陰也在江戶被處死了。於是桂小五郎就開始推廣吉田松陰的著作《航海雄略論》，意旨要開國、習洋術、富國強兵，才能向列強要求廢除不平等條約，做到真正的壤夷。
不過其實大家都知道就算學習洋術也不見得打得過列強，大家不過是把簽不平等條約的怒氣發洩到幕府上。他們普遍認為德川幕府搶奪國家全部資源又施行鎖國，才讓下層武士生活每況愈下，因而期盼藉由推翻幕府來達到資源重分配，壤夷不過是倒幕的藉口罷了。桂小五郎以此說服了長州藩主毛利敬親，確立長州藩以倒幕為方針的政策，桂小五郎之後就被賦予為朝廷與各藩主聯繫的重要職務。幕府在輿論壓力下發布了壤夷宣言。至此，以桂小五郎為首的開明派掌握朝政，並且秘密組織歐美留學觀察團，在1863年前往英國考察。
不過就在他們出國沒幾天，長州藩激進的壤夷派不顧桂小五郎、高衫晉作的反對，藉著壤夷宣言為由，在下關關門海峽向通過的洋人船隊開砲，導致法、英、美、荷的船艦聯合反制，在下關打了兩年戰爭後，日本不僅戰敗，還得支付龐大賠款。頓時朝野對於尊王壤夷派非常不滿，1863年8月18日，反尊王壤夷派與公武合體派結盟，把長州藩勢力趕出京都。隔年發生震驚世人的『池田屋事件』，多位壤夷派重要幹部被殺，而作為長州藩京都留守拘役的桂小五郎竟然沒在現場而逃過一劫。
『池田屋事件』惹惱了壤夷派，長州軍隊與幕府軍隊爆發激烈的武裝衝突，最後長州落敗，被幕府列為『朝敵』。長州藩內的壤夷派因而下野，小五郎更成為幕府抓捕的對象，開始了四處躲藏、改名換姓的日子。直到1865年，高杉晉作發動武裝起兵，重新奪回長州藩的政權後，才將小五郎請回長州藩。小五郎開始對長州藩進行一連串的軍事與藩政改革。藩主毛利敬親賜他木戶姓，孝允則是桂家歷代當家的名字，從此他正式名為木戶孝允。
之後土佐藩的坂本龍馬數次致力於與長州藩的木戶孝允、薩摩藩的西鄉隆盛結盟，最後促進了薩長同盟，之後在第二次幕府發動的長州征伐中擊潰了幕府。1876年德川慶喜在巨大壓力下決定大政奉還，隨後又在王政復古運動中，被逼迫辭官納地，最終在戊辰戰爭中正式倒台。維新政府一上台，木戶孝允隨即被右大臣岩倉具視請出，成為新政府總裁局的唯一顧問。而他的確不負眾望起草了《五條御誓文》，確立了日本西化的開端。此外他還勸四大藩主版籍奉還，為之後的廢藩置縣奠下基礎。
木戶孝允最終實現了立憲體制，落實了三權分立、兩院議會制。然而廢藩置縣後的後遺症卻是引來下層武士的不滿。他們原本期望倒幕後可以改善生活，沒想到因為沒了藩主就沒了薪餉，崇高地位又不復。終於在1871年爆發西南戰爭，主張以征韓、南進來維持武士地位的西鄉隆盛，向以先發展經濟、國力的維新政府宣戰。當時大腸癌已轉移的木戶孝允，還想親征鹿兒島，勸阻西鄉隆盛，最後在病榻前緊握大久保利通的手，在惦念著西鄉與維新政府的憂慮下，年僅四十四歲便撒手人寰了。
從木戶孝允一生的軌跡不難發現，他雖然具有開創性格，但是在他沉著、穩重、巨視觀的思想下，永遠都是選擇以最穩健的道路來達到目的。換個角度想，也因為這樣的性格，才可以讓日本的近代西化之路少走了許多冤枉路。正所謂最快的方法往往才是最慢的，而木戶孝允的穩健作風，才是讓日本在短短幾十年內擠進列強，成為亞洲第一強國的原因了。