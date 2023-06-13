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乳癌、口腔癌排名年輕
十大癌症死亡率第一大死因仍為肺癌，其餘排名順位跟去年相同。依序為「肝和肝內膽管癌」、「結腸、直腸和肛門癌」、「女性乳癌」、「前列腺(攝護腺)癌」、「口腔癌」、「胰臟癌」、「胃癌」、「食道癌」及「卵巢癌」。
另外長期觀察來看，前列腺癌、胰臟癌和卵巢癌的排名堆往前，而胃癌排名則往後。
國健署副署長賈淑麗指出，癌症平均死亡年齡中位數 65 歲以下，包含乳癌、口腔癌、卵巢癌和食道癌，尤其乳癌、口腔癌死亡年齡中位數相較於前年增加 1 歲，約 64 歲，但國建署仍希望可以更早篩檢出癌症，不要讓癌症持續年輕化。
72萬人中斷四癌篩檢
根據數據也顯示，受到 COVID-19 疫情影響，國內的四癌篩檢率約有 72 萬人中斷篩檢，比過去下降 14 %，同時 111 年癌症死亡時鐘平均 10分 7 秒就有人因癌症死亡，較去年快 3 秒，呼籲需要多加利用四癌篩檢提早發現、提早治療。
四癌篩檢條件：
1. 乳房X光攝影檢查：45 至 69 歲婦女、40 至 44 歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每 2 年 1 次。
2. 子宮頸抹片檢查：30 歲以上婦女，建議每 3 年 1 次。
3. 糞便潛血檢查：50 至未滿 75 歲民眾，每 2 年 1 次。
4. 口腔黏膜檢查：30 歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18 歲以上有嚼檳榔原住民，每 2 年1 次。
賈淑麗指出，未來也會跟勞動部擴大合作進行職場勞工健檢，也研議能否將篩檢年齡層往下降，例如針對高風險或一般民眾都有應對的措施。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肺癌霸榜 43 年癌死因之首！最新十大癌症排名公布，死亡時鐘竟加快 3 秒