日本江戶時代大豪商　紀伊國屋文左衛門

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相傳他出生於觀文九年（1669年），和歌山縣有田郡湯淺町。家族是播磨國別所城的城主別所賴時清的後裔，自稱為嵐先生。由於家鄉有個名叫須原角兵衛的商人，他去江戶的深川做木材生意而致富，從而讓紀文從小就以此商人為榜樣。當然，紀文很早就展露過人的經商天賦。據說他在七歲的時候，幫父親工作賺了50文錢，他把這筆錢拿去買竹竿，做了很多竹蜻蜓，然後再拿到城裡去賣，不但賣光了還賺了好幾倍，這讓他第一次嚐到做生意的好處。
22歲的時候，由於當地盛產的橘子在江戶非常受歡迎，使得交易量與價格逐年攀升。不過那一年終年暴雨，使得橘子無法通過熊野海乘船運往江戶。大阪的商人開始大量低價收購橘子，農民也只能摸摸鼻子吞了。他覺得要是能在11月8日前，將橘子帶往江戶，肯定可以大賺一筆。因為那天是工匠的節日，所有鐵匠、鑄工還有石匠們會在那一天大量聚集，並且散佈許多橘子來過節慶。只要他能趕上這一天把橘子運到江戶，一定可以讓他們覺得開心，並且賣到好價錢。因此，他就向身為神道教士的婆家借錢，租下一艘破船，然後召集水手運送橘子。不過由於這是一項艱困危險的任務，因此他以提前支付100兩的公開報價，讓一堆人不怕死的亡命之徒甘冒風險前來應徵。要領導這樣一群膽大包天的粗人，其實是有困難的，因此他為這些人準備清酒，跟他們相處一段時間，可以稱兄道弟之後，再一起出航。
他的用人哲學是不看過去的品德，全憑有沒有膽識，哪怕曾是作奸犯科、不孝之人，都可成為他的僱傭。不過說也奇怪，只要跟他工作，每個人都乖乖的，做起事來非常謹慎，可見得他自有一套傑出的管理術。再者，由於要將滿載橘子的船送去江戶，隨時都有赴死的準備，因此他的船員都會剪下他們的髮髻，獻給神明來祈求平安。紀文在領導船隊時，非常的驍勇、不怕難。遇到暴風雨時，為了避免船隻翻覆，他寧願砍掉桅杆，讓船隻在海上漂流，也不要讓船被風吹倒，因此他的船員全都幸免於難。這讓許多人都相當佩服他的精神與智慧，因此願意高價收購他的橘子，讓他賺到了第一桶金。
紀文將賺到的錢，開始從事木材買賣。由於江戶地狹人稠，再加上用火習慣常導致發生大火。他聽說幾乎每十年，整個江戶城就有被燒光的可能。他看準這樣的商機，在本八丁堀三丁目設立宅邸，開始經營木材買賣。果然短短十年就賺到了驚人的財富，開始購置宅邸附近的土地，最後整個三丁目幾乎都被他買下了。不過，紀文的成功，也很大的因素來自於他在綱吉將軍的幕府中認識了貴人，讓他得以接連承接大型工程。光是重建上野寬永寺的金本中堂，就獲利50萬兩。
因為紀文賺取的都是暴利，也養成他很敢散盡家產的性格。由於他必須跟各領域的高官打好關係，因此接待貴賓乃家常便飯。但是他的出手卻特別闊綽，時常想出五花八門的招數來展現財力。例如他特別喜歡耗在吉原逍遙過日子，因此被稱為紀文泰真。據聞他會在地上灑滿細碎的小金塊，讓貴賓們看到藝妓們趴在地上一邊尖叫一邊搶撿金塊的模樣，讓他和賓客們看了覺得很爽快。其實紀文展現豪奢，其實是有一種廣告作用，讓人覺得他很有辦法，藉此打響他的名號，讓更多人願意跟他做生意。
而這樣的做法，其實廣泛出現在當時的商業圈。有一次紀文在大松屋二樓舉辦賞月會時，突然一堆木匠衝進來把樓梯的扶手和入口拆了，並且抬進一個更大的平台，只為了將一顆巨大的饅頭塞進紀文的房間。當他掰開饅頭時，又跑出來許多饅頭。讓紀文看得不亦樂乎。原來這是另一個富商友人送來的禮物，光是製作這個大饅頭所特別打造的爐子與蒸籠，就花了約現在的五百萬元日幣，更別說那些被拆掉，還要再修復的樓梯。紀文後來回送給這位友人的禮物，則是一個精美的漆器小盒子，打開一看跑出來的是一隻隻的小螃蟹，牠們身上的殼都被畫上這位朋友的金色家徽，讓朋友得以欣賞到美麗而精緻的視覺饗宴。
不過晚年的紀文生意逐漸衰落。首先是他的伐木場發生大火，長年囤積的木頭付之一炬，只好關閉了木材業務。之後透過關係開始了造幣的業務，那原本是一種可媲美寬永津保10文的新貨幣，幕府卻想降低貨幣品質從中獲利，他最後為此遭受了巨大損失。後來隨著將軍綱吉之死，他也就失去靠山了。他關掉店鋪，住在深川八幡附近，過著聽俳句、作俳句的優雅生活。不過聽說即使家道中落，光是他從官邸搬運出來的家當就耗費了18天。
有關文左衛門的一生，被歌舞伎與浮世繪、小說大量地演繹與改編，也因而增添他特別瑰麗而傳奇的色彩。如今的「清澄庭園」已經看不出他當年是過著如何的紙醉金迷。因為這個庭院在三百年間，已經輾轉易主多次。最後被三菱財閥創業者岩崎彌太郎收購與改造，成了如今回遊式築山林泉庭園。關東大地震時這裡受損嚴重，最後由東京市府接手，修建開放，成了現今的東京九大庭園名所之一。不過，也許我們也可以呆坐在庭院的涼亭下，遙想江戶時代，奢華的風土民情，以及這位富商傳奇的一生。