明起喝到補班日！7-11美式買2送2 超商美式、拿鐵「加1元多1杯」
本週（17日）補班日提神必備！7-11明（14）日起至20日，「橙香陽光」、「檸靜時光」兩款新風味美式，APP行動隨時取買2送2；萊爾富6月16日至6月18日一連三天祭出特濃咖啡同品項加1元多1杯，美式拿鐵通通有，且冰熱可任選，搭配自帶杯折扣，美式單杯23元、拿鐵28元開喝。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11精品咖啡系列，6月14日上市兩款全新風味「橙香陽光」、「檸靜時光」美式咖啡（原價120元），APP行動隨時取明起（14日）至20日前，任選買2送2。至於門市6月14日至6月27日，則有嚐鮮價99元／杯。
萊爾富6月16至6月18日，門市限定堆出特濃咖啡同品項加1元多1杯，大杯冰／熱特濃美式咖啡，原價55元與大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡，原價65元，相當於5.1折優惠，讓補班、補課族荷包省一波。
同時，萊爾富門市以及APP 6月15日至6月18止，美式咖啡同品項買7送5或特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，每筆訂單限購10組，不僅可冰熱任選，可兌換期限達3個月，優惠最低更下殺5.8折，現省275元，也就是說12杯組的特濃美式，只要385元即可開喝（原價660元）。