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梅雨季濕疹好難受！　中醫：少吃過甜、奶製品

梅雨季濕疹好難受！　中醫：少吃過甜、奶製品
梅雨季濕疹好難受！　中醫：少吃過甜、奶製品

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】最近進入梅雨季，空氣潮濕、天氣悶熱，有許多人因濕熱而造成皮膚發癢。70歲的林先生長期手、腳、胸、背、鼠蹊部常起一塊一塊的紅疹，癢感越來越明顯，經常抓到流血甚至嚴重影響睡眠品質，遂求診中醫改善。

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濕疹症狀紅腫熱痛癢　「濕熱內蘊型」最常見

台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱說明，濕疹是一種常見的皮膚病，發生於任何年齡且不分性別，若體內過於濕熱，皮膚就會產生發炎反應，造成紅、腫、熱、痛、癢。然而，諸多辨證分型中，最常見的三種證型為：

1.濕熱內蘊型：發病急，皮膚發紅、灼熱、搔癢不止，有時滲液，常伴隨身體燥熱、口乾舌燥。

2.脾虛濕蘊型：發病緩，患處顏色黯淡，不如濕熱型那般痛癢，此類患者會感到疲困。

3.血虛風燥型： 患處皮膚乾燥，摸起來粗糙，有食慾不振的情況。

上述證型中，又以濕熱內蘊型最為普遍，廖振凱指出，高溫濕氣重的夏天，易引發濕邪和熱邪，尤其臺灣四面環海且屬於亞熱帶氣候，本就處於濕熱的環境，大台北地區受到盆地地形影響，相較於其他縣市，又更加濕熱，更容易出現濕疹、痰多、食慾不振、胸悶、排便鬆散等症狀。除了外在環境，飲食上碰到海鮮、芒果、荔枝、鳳梨等過敏食物，也會導致體內濕熱，使皮膚搔癢劇烈。

內服中藥與針灸　改善濕疹症狀

臨床上，中醫師以把脈、問診、症狀，分清體質後，便會依照病況開立中醫處方。廖振凱醫師表示，濕熱型患者可以透過黃芩、連翹、薄荷等藥材調理身體，或透過針灸曲池、三陰交、血海穴，達到清熱解毒，化濁利濕的治療效果。除了內服中藥外，亦可用天然中藥製作成藥膏消炎止癢。

少吃過甜、奶製品　出現不適快就醫

廖振凱提醒，濕熱的外在環境無法改變，若要改善濕疹，需要改變個人飲食習慣，少吃油膩、過甜、奶製品、易過敏的食物。若皮膚出現發紅、搔癢建議盡快就醫，由醫師評估體質，給予適切的藥物治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58138

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