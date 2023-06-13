梅雨季濕疹好難受！　中醫：少吃過甜、奶製品

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濕疹症狀紅腫熱痛癢 「濕熱內蘊型」最常見台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱說明，濕疹是一種常見的皮膚病，發生於任何年齡且不分性別，若體內過於濕熱，皮膚就會產生發炎反應，造成紅、腫、熱、痛、癢。然而，諸多辨證分型中，最常見的三種證型為：
1.濕熱內蘊型：發病急，皮膚發紅、灼熱、搔癢不止，有時滲液，常伴隨身體燥熱、口乾舌燥。
2.脾虛濕蘊型：發病緩，患處顏色黯淡，不如濕熱型那般痛癢，此類患者會感到疲困。
3.血虛風燥型： 患處皮膚乾燥，摸起來粗糙，有食慾不振的情況。
上述證型中，又以濕熱內蘊型最為普遍，廖振凱指出，高溫濕氣重的夏天，易引發濕邪和熱邪，尤其臺灣四面環海且屬於亞熱帶氣候，本就處於濕熱的環境，大台北地區受到盆地地形影響，相較於其他縣市，又更加濕熱，更容易出現濕疹、痰多、食慾不振、胸悶、排便鬆散等症狀。除了外在環境，飲食上碰到海鮮、芒果、荔枝、鳳梨等過敏食物，也會導致體內濕熱，使皮膚搔癢劇烈。
內服中藥與針灸 改善濕疹症狀臨床上，中醫師以把脈、問診、症狀，分清體質後，便會依照病況開立中醫處方。廖振凱醫師表示，濕熱型患者可以透過黃芩、連翹、薄荷等藥材調理身體，或透過針灸曲池、三陰交、血海穴，達到清熱解毒，化濁利濕的治療效果。除了內服中藥外，亦可用天然中藥製作成藥膏消炎止癢。
少吃過甜、奶製品 出現不適快就醫廖振凱提醒，濕熱的外在環境無法改變，若要改善濕疹，需要改變個人飲食習慣，少吃油膩、過甜、奶製品、易過敏的食物。若皮膚出現發紅、搔癢建議盡快就醫，由醫師評估體質，給予適切的藥物治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58138
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