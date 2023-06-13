四肢纖細不一定健康！腿細肚胖者：慢性疾病、癌症發生率高2倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
腿圍的標準
他綜合東西方的研究，給大家簡單的準則：
- 不論男女，大腿圍 < 46cm 或 >60cm，較不健康。
四肢纖細胖肚子，暗藏健康風險
陳榮堅在文中分享案例，有一對母女來到他的減重代謝門診諮詢，媽媽大約 40至50 歲，女兒大約 20 歲左右，兩人的體型都差不多，BMI 值大約都 45。
在幫她們初步的檢查發現，媽媽什麼疾病都沒有，女兒卻患有糖尿病前期跟高血壓。仔細觀察會發現，媽媽的體態是屬於四肢較粗的類型，而女兒的四肢則是比較纖細，她所有的脂肪都囤積在腹部或軀幹中。陳榮堅解釋，其實有的人的體質就是容易堆積脂肪在身體的中央部位，而這種人就有先天比較不健康的趨勢。
後來這兩位母女都接受了內科及手術治療，但即便手術後過了4、5年，媽媽跟女兒的 BMI 值都降到 23 左右，媽媽還是維持四肢比較粗的狀態，而女兒雖然整個人瘦下來看起來比較纖細，但實際上，只要飲食稍微不注意，她變胖的趨勢就會比媽媽嚴重，甚至可能血糖失控重返糖尿病前期。
本文經 陳榮堅 醫師 臉書粉專《外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地》授權報導
延伸閱讀
帶狀疱疹發作比「生小孩」還痛？ 醫呼籲：10風險族群不想「討皮痛」快打疫苗！
疲勞駕駛危險程度「堪比酒駕」？ 研究：整夜沒睡最危險！ 肇事率暴增15倍