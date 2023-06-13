腎友千萬不可吃楊桃！「護腎6招飲食攻略」一次看懂

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足夠熱量
熱量不足會造成肌肉流失，肌肉分解代謝率高，會累積體內尿毒素。
適量蛋白質
當腎功能下降時，需要減少蛋白質的攝取（若有洗腎者需增加蛋白質量）。
- 選擇優質蛋白質：豆製品、魚、海鮮、蛋類、肉類。
- 主食可以選低氮澱粉：冬粉、米苔目、板條等（具熱量、蛋白質少）。
- 天然食材取代加工食品。
- 精緻澱粉取代全穀類：大家印象中全穀類比精緻白米好，但是全穀雜糧類含有較多礦物質，腎功能不佳者不建議食用過多，建議主食選擇白飯、白吐司、白饅頭、冬粉、蘿蔔糕、米粉等。
- 減少堅果類、乳品類。
- 正確服用磷結合劑：將磷結合劑分成小塊或磨成粉，均勻灑在食物上食用。
烹調正常調味、少醬汁、避免醃製、加工品。
減少高鉀食物
- 蔬菜煮熟再吃，不喝菜湯。
- 減少含鉀高的水果（哈密瓜、奇異果、草莓、小番茄等）。
- 減少湯品、飲料。
- 避免使用低鈉鹽（低鈉鹽是以鉀部分取代鈉）。
含有神經毒素（Caramboxin），食用後會造成不適。
本文經 營養師陳怡婷 臉書粉專《陳怡婷 Cynthia 營養師》授權報導
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