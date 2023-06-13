我是廣告 請繼續往下閱讀
開學後恐再出現一波腸病毒流行
什麼時候腸病毒最流行？陳宥騰表示，由於腸病毒適合在濕、熱的環境下生存與傳播，台灣地處亞熱帶，全年都有感染個案發生。腸病毒疫情每年約自 3 月下旬開始上升，於 5 月底至 6 月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於 9 月份開學後再度出現一波流行。
開學後流行的關鍵，與患者年齡分布有關。陳宥騰說明，以年齡層分析，患者以 5 歲以下幼童居多，約佔所有重症病例 90%；在死亡病例方面，也是 5 歲以下幼童最多。
陳宥騰提醒，「人類是腸病毒唯一的傳染來源」，主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可藉接觸病人皮膚水泡的液體而感染。新生兒則可能透過產道或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。通常發病後一週內傳染力最強，但患者可持續經由腸道釋出病毒長達 8 到 12 週。
一表認識腸病毒型別與常見症狀
|疱疹性咽峽炎
|手足口病
|嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎
|病原體
|A 型克沙奇病毒
|A 型克沙奇病毒、腸病毒 71 型
|B 型克沙奇病毒
|症狀
|突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為 4 至 6 天。
|特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為 7 至 10 天。
|突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡。
腸病毒沒有特效藥，10 大預防關鍵最重要
陳宥騰指出，腸病毒感染症並沒有特效藥可治療，只能採取支持療法，如退燒、止咳、打點滴等，絕大多數患者會在發病後 7 到 10 天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。但家中若有 5 歲幼童感染腸病毒，父母應謹慎觀察孩子是否出現重症前兆，必要時盡快送醫為佳。
無論是感染腸病毒的患者，或是健康的民眾都應建立良好衛生習慣來預防腸病毒，包括必要時請假在家休息、環境或玩具經常定時清洗和消毒等，衛生福利部疾病管制署提出 10 大預防守則如下：
- 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
- 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，提升免疫力。
- 生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
- 注意居家環境的衛生清潔及通風。
- 流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
- 儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
- 新生兒及嬰兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
- 在接觸或哺育新生兒前應洗手，必要時務必更衣、戴口罩；除母親或主要照顧者以外的人員儘量避免接觸新生兒。
- 幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生。
- 兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。
文／陳韋彤 圖／孫沛群
諮詢專家：台北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師陳宥騰
參考資料：衛生福利部疾病管制署 腸病毒
延伸閱讀：
整理包／腸病毒進入大流行！症狀是嘴破、發燒？預防、治療、家長照顧方法總整理
學校容易交叉感染！孩子得腸病毒要請假嗎？各縣市腸病毒停課標準一次看
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒