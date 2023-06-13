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腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒

腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒
腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒

Heho健康

目前適逢疫情降級，口罩解封，又將迎來炎炎夏日，因此腸病毒仍蠢蠢欲動。醫師指出，急診時也常聽民眾詢問上吐下瀉是否與腸病毒有關，但其實腸病毒症狀與腸胃並無太大關係，只是主要經由腸胃道或呼吸道傳染。即便沒有症狀，也依然可持續從腸道釋出病毒，時間長達 8 到 12 週。

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腸病毒屬於小 RNA 病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、A 型、B 型等。台北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師陳宥騰指出，在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒外，腸病毒 71 型最容易引起神經系統的併發症。

開學後恐再出現一波腸病毒流行

什麼時候腸病毒最流行？陳宥騰表示，由於腸病毒適合在濕、熱的環境下生存與傳播，台灣地處亞熱帶，全年都有感染個案發生。腸病毒疫情每年約自 3 月下旬開始上升，於 5 月底至 6 月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於 9 月份開學後再度出現一波流行。

開學後流行的關鍵，與患者年齡分布有關。陳宥騰說明，以年齡層分析，患者以 5 歲以下幼童居多，約佔所有重症病例 90%；在死亡病例方面，也是 5 歲以下幼童最多。

陳宥騰提醒，「人類是腸病毒唯一的傳染來源」，主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可藉接觸病人皮膚水泡的液體而感染。新生兒則可能透過產道或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。通常發病後一週內傳染力最強，但患者可持續經由腸道釋出病毒長達 8 到 12 週。

一表認識腸病毒型別與常見症狀

 疱疹性咽峽炎手足口病嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎
病原體A 型克沙奇病毒A 型克沙奇病毒、腸病毒 71 型B 型克沙奇病毒
症狀突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為 4 至 6 天。特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為 7 至 10 天。突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡。


腸病毒沒有特效藥，10 大預防關鍵最重要

陳宥騰指出，腸病毒感染症並沒有特效藥可治療，只能採取支持療法，如退燒、止咳、打點滴等，絕大多數患者會在發病後 7 到 10 天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。但家中若有 5 歲幼童感染腸病毒，父母應謹慎觀察孩子是否出現重症前兆，必要時盡快送醫為佳。

無論是感染腸病毒的患者，或是健康的民眾都應建立良好衛生習慣來預防腸病毒，包括必要時請假在家休息、環境或玩具經常定時清洗和消毒等，衛生福利部疾病管制署提出 10 大預防守則如下：

  1. 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
  2. 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，提升免疫力。
  3. 生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
  4. 注意居家環境的衛生清潔及通風。
  5. 流行期間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。
  6. 儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
  7. 新生兒及嬰兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
  8. 在接觸或哺育新生兒前應洗手，必要時務必更衣、戴口罩；除母親或主要照顧者以外的人員儘量避免接觸新生兒。
  9. 幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生。
  10. 兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。


文／陳韋彤　圖／孫沛群

諮詢專家：台北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師陳宥騰
參考資料：衛生福利部疾病管制署 腸病毒

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒

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