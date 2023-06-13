腸病毒有 3 典型症狀！醫提 10 大預防方法遠離腸病毒

症狀

突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為 4 至 6 天。

特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為 7 至 10 天。

突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡。