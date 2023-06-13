新科議員黃彥毓首次總質詢　他坦言比造勢上台發言還緊張

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對大林蒲遷村的進度也向市長表達關切，尤其前陣子台灣行人地獄的罵名再起，藉此黃彥毓也向交通局表達希望增設標線型人行道以彌補無法施做實體人行道之道路不足。
黃彥毓也特別針對前議員林宛蓉過去所關心的教育議題他也接棒持續關注。目前特教學校規定最低核班人數幼兒部及國小部不得低於6人、國中部不得低於8人、高中部不得低於9人，黃彥毓於質詢中提到，教育局目前核班算法是以該年級學生總數除以最低學生數來計算核班數，但每間學校教室空間不同，為維護特教品質，應視學生活動空間，給予彈性的班級計算方式，希望教育局能夠重新檢討核班計算標準。
另外，黃彥毓指出，今年四月接獲民眾陳情，學校在進行校安宣導時，透過轉發報導的方式，不小心揭露學生姓氏導致學生在學校遭受非議，黃彥毓向教育局要求，希望能多加強學校保護學生個資的觀念，讓學生在學校有快樂的校園生活。
黃彥毓也提醒都發局，目前半島特倉區土地價值反低於原本土地使用變更前的規範，且依照都市計畫地主還須回饋40~50%用地負擔比以及臨水線退縮，半島特倉區地主將可能不會投入開發，因為投入開發將造成企業的損失，希望在這次通盤檢討可以重新進行財務試算與評估工作。