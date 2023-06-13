聖嬰現象到　中國專家：回歸南澇北旱防歷史重演

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報導指出，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）8日發布警報，宣布聖嬰現象已經出現，預計秋冬季會達到中等至強烈程度。
周兵對此表示，過去3年尤其是2021、2022年，中國降水相對出現了「南旱北澇」的情況。而這次聖嬰現象的出現，標誌著中國降水傳統意義上「南澇北旱」的回歸。
周兵表示，1998年長江發生特大洪水的背景，就是一次超強的聖嬰現象。而目前對這次聖嬰現象的預測，是一次中等以上強度的事件，中國氣象局會密切關注發展動態和強度變化。
根據報導，中國國家氣候中心分析，在聖嬰現象當年夏季，華北南部、華中北部、華東中部、西北地區東部等地氣溫易偏高。其中，華北西南部、江南中部、華南東北部、新疆北部的高溫天數可達30天以上。
此外，聖嬰現象也會為中國部分地區帶來極端乾旱。其中，2009年6月至2010年4月的聖嬰現象還明顯帶來高溫熱浪。
當時，2009年6月下旬至7月，高溫影響中國17個省區。同時，內蒙古東部、吉林西部和遼寧西部等地也遭受嚴重乾旱。而2009年秋季至2010年春季，中國西南地區更出現有氣象記錄以來最嚴重的秋、冬、春三季連旱。
周兵指出，雖然沒有兩次聖嬰現象是相同的，但2009年6月至2010年4月發生的中等強度聖嬰現象，無論起始時間還是強度，都和今年的聖嬰現象極為相似。因此，要高度關注今年聖靈現象與2009至2010年聖嬰現象的相似程度。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120613