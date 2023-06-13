白內障治療新選擇！　新延焦段人工水晶體改善夜間眩光、更易適應視距

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白內障手術治療 移除並植入水晶體白內障常見手術方式為移除混濁的水晶體，並植入人工水晶體。人工水晶體為光學裝置，由不同材質製成，需具有良好生物相容性，以降低術後不良反應並確保穩定固定在眼內。人工水晶體除有單一焦點，另外也有雙焦點、三焦點等多焦點的人工水晶體，這些多焦點的人工水晶體使眼睛能同時聚焦遠、中、近距離的影像。但多焦點人工水晶體因光線進入眼球後被分配到不同焦點，每個焦點的影像質量都不完全，且不同焦點的影像可能彼此干擾，尤其夜間容易出現炫光現象。
新式延焦段人工水晶體 更容易適應不同視距新式延焦段人工水晶體應運而生，新延焦段提供比單焦點更多矯正效果和更廣泛的視野。根據焦點的延長程度，可分為短延焦和長延焦，與單焦點人工水晶體相比，短延焦人工水晶體可以改善多焦點人工水晶體夜間炫光等問題，這種遠距離前後影像的優勢使患者在日常生活中更容易適應不同的視距和活動。
白內障選擇人工水晶體 應與醫師討論全面考量亞東醫院眼科王令維醫師提醒，選擇人工水晶體除了考量經濟因素，還需考慮散光的影響，若患者有散光問題，則需同時進行散光矯正。王令維醫師建議，病患在就診時應告知眼科醫師日常生活視距需求的差異、夜間行駛（夜間炫光）和散光等因素，以便醫師進行專業且全面考量的選擇建議，提供病患選擇最適合的人工水晶體，得到最佳的治療方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58136
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