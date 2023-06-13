晚婚新娘好困擾！發喜帖想多設「1限制」 眾搖頭：100%得罪親友
如果收到的喜帖上有隱晦寫著條件限制，你的感受是如何呢？近期就有位女網友準備籌辦婚宴，但因為她偏晚婚，所以身邊同齡友人很多都已經有了幼兒園年齡的孩子，但這點卻令她十分困擾，希望能附上「盡量不要帶小孩」的條件，同時也先上網尋求意見，然而多數網友卻感嘆表示「這條件100%得罪人」。
記者潘毅/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上發文提到「幾個月後即將要舉行婚禮宴客，在人數邀請和安排的部分很是頭痛，因為我算晚婚，因此與我同齡的朋友都已成家一兩年或已有一至兩位年齡幼幼到國小的小朋友」。
隨後她也明白點破憂慮的點「我希望重點親友都能邀請入席，因為婚宴場地有人數、桌數限制，怕朋友攜帶孩子的部分，除了場地不好控制，也怕會壓縮到總出席人數，該如何委婉的告知賓客盡量不要帶小孩？」
貼文曝光後，多數網友看完也坦白回應「當父母的如果接收到你不想他帶孩子去，可能多半不會出席」、「覺得就乾脆不要邀有小孩的朋友了，因為像我有小孩，我又完全沒後援小孩都只能自己夫妻顧，到時候再來說，不想讓小孩去反而尷尬」、「這些都是親戚朋友要別人不帶小孩很奇怪，100%會得罪人，要請又要不得罪不可能」、「晚婚勢必會有很多小孩佔桌，沒辦法」。