企鵝妹高雄動怒了！男「單手騎機車」拿手機狂跟拍　她傻眼飆韓語

晚婚新娘好困擾！發喜帖想多設「1限制」　眾搖頭：100%得罪親友

▲如果收到的喜帖上有隱晦寫著條件限制，你的感受是如何呢？（示意圖／取自 pixabay ）
▲如果收到的喜帖上有隱晦寫著條件限制，你的感受是如何呢？（示意圖／取自 pixabay ）

記者潘毅/綜合報導

如果收到的喜帖上有隱晦寫著條件限制，你的感受是如何呢？近期就有位女網友準備籌辦婚宴，但因為她偏晚婚，所以身邊同齡友人很多都已經有了幼兒園年齡的孩子，但這點卻令她十分困擾，希望能附上「盡量不要帶小孩」的條件，同時也先上網尋求意見，然而多數網友卻感嘆表示「這條件100%得罪人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一位女網友在論壇Dcard上發文提到「幾個月後即將要舉行婚禮宴客，在人數邀請和安排的部分很是頭痛，因為我算晚婚，因此與我同齡的朋友都已成家一兩年或已有一至兩位年齡幼幼到國小的小朋友」。

▲一名網友表示最近連續參加兩場婚宴，最喜歡吃喜酒裡的某一道菜色。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO相較同齡朋友稍微晚婚，因此很怕婚宴當天帶孩子到場的朋友太多，導致現場位置不夠。（示意圖／取自pixabay）
隨後她也明白點破憂慮的點「我希望重點親友都能邀請入席，因為婚宴場地有人數、桌數限制，怕朋友攜帶孩子的部分，除了場地不好控制，也怕會壓縮到總出席人數，該如何委婉的告知賓客盡量不要帶小孩？」

貼文曝光後，多數網友看完也坦白回應「當父母的如果接收到你不想他帶孩子去，可能多半不會出席」、「覺得就乾脆不要邀有小孩的朋友了，因為像我有小孩，我又完全沒後援小孩都只能自己夫妻顧，到時候再來說，不想讓小孩去反而尷尬」、「這些都是親戚朋友要別人不帶小孩很奇怪，100%會得罪人，要請又要不得罪不可能」、「晚婚勢必會有很多小孩佔桌，沒辦法」。
 

姪子結婚她包3萬6！嫂子卻嫌「太少」不夠看　眾吐槽：以後賠更多

伴娘鬧婚堵門討紅包！伴郎「1招破解」卻出事了　網全搖頭：陋習

烏克蘭超模「要找台灣老公」！父母點頭了　想當女婿條件趕快看

台灣夫妻在紐西蘭自駕！半小時連做「7種三寶行徑」　警察急扣車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀