義外長華府行　商討梅洛尼訪美等議題

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「共和報」（La Repubblica）12日報導，塔加尼此趟華盛頓行，主要商討三個議題，分別是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的白宮行、烏克蘭問題以及與IMF協商為突尼西亞提供貸款。
塔加尼此次華府行的重要任務之一就是商討義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的白宮行。「共和報」（La Repubblica）12日報導，目前美國已提出三個日期，而義大利提出的日期都在7月之前，目前雙方正在敲定日期。
在烏克蘭問題上，報導指出美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對梅洛尼「強而有力領導」表達肯定。美國與義大利立場一致，正如梅洛尼所說，「我們想要和平，但它必須是公正的和平」，即恢復烏克蘭領土的完整。
此外，兩國均支持烏克蘭加入歐盟。但塔加尼表示歐洲人不相信基輔可以在沒有聯盟保護的情況下加入歐盟，因此塔加尼提議成立「北約-烏克蘭理事會」，以加強國家間的資訊和政治交流，使烏克蘭得以取得歐盟成員國的資格。
在突尼西亞問題上，報導指出美國與義大利一樣對突尼西亞感到擔憂，由於該國有債務違約的可能性，這將可能導致該國財政崩潰，進而影響整個非洲的穩定。歐洲國家也擔憂，這情況可能會加劇今年已大幅增加的地中海移民潮，尤其是來自突尼西亞的移民。
國際貨幣基金擬提供一筆近20億美元（約新台幣615億元）的貸款給突尼西亞，避免國家破產。 但此項援助計畫已經擱置數個月，因突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）不願接受取得貸款所需的經濟改革。義大利目前正極力敦促IMF放行這項貸款，梅洛尼近期也積極奔走突尼西亞，在5天內兩次前往突尼西亞，盡一切努力與國際貨幣基金組織達成協定。
塔加尼補充說：「從國際貨幣基金組織獲得資金所需做的決定取決於突尼西亞，我們希望它復甦，但政府必須決定往哪個方向去。義大利和美國正在這個問題上密切合作」。但國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）和美國回應說，薩伊德也必須邁出一步，該政府必須決定往哪個方向去。（編輯：陳承功）1120614