強打中年／富邦悍將、中信兄弟金控大戰沒轉播？原來勇士要封王
富邦球團表示，因應6/14(三)晚間同時進行富邦悍將與富邦勇士主場賽事，原有線電視轉播單位MOMOTV 將改採D-Live轉播悍將賽事，而這場比賽可是「金控大戰」由中信兄弟出戰富邦悍將，富邦推出肯特先發出戰金安，結果球迷電視上看不到，原因就是PLG冠軍賽勇士隊可能封王。
文/強打中年
富邦表示，「為服務球迷，6/14當日悍將賽事將於富邦悍將官方twitch頻道提供免費直播服務，原有轉播頻道(如ELTA、LINE today、myVideo、麥卡貝網路電視、CPBL TV、HAMI)均維持LIVE服務不變，歡迎球迷朋友多加利用。」
有趣的是，富邦勇士這場還不一定封王，而看棒球的球迷也不少，是否引發球迷抗議？這也不得而知。
強打中年感嘆，原來職棒在「邦邦」心中地位竟然還不如職籃，但職籃場地和平籃球場場地十分狹小，場地有限，空間不大，若是勇士想要擴大商機，不如改在小巨蛋比賽會更有「職籃」的感覺。
還有，強打中年最近聽說，在勇士主場丟水瓶的台哥大總經理林之晨是運動員出身，還來過悍將主場開球，台哥大獲利高達7.6億元，可不可以「幫幫」邦邦球迷，看一下金控大戰呢？