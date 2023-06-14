▲ SAE 學會頒發車輛工程獎表揚優秀產業與人員

中華民國自動機工程學會（SAE Taipei Section）近日舉辦第 29 屆第 2 次會員大會，會中頒發「車輛產業貢獻獎」予福特六和汽車，以表彰其近年攜手車輛產業鏈夥伴在產業發展的努力；對於優秀車輛產業從業人員，亦頒發「傑出工程師獎」及「優秀青年工程師獎」予以肯定。理事長王正健表示，學會將秉持宗旨，持續為車輛產業為培育專業人才，提升台灣車輛領域軟硬實力。
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SAE（自動機工程學會）於 1905 年成立於美國，是以研究發展與自動機工程有關的專業學會，目前對於自駕車的等級劃分標準（為 Level 0 至 Level 5），便是由 SAE 所提出，SAE 台北分會則是美國 SAE 總會第一個成立的海外分會。理事長暨車輛中心董事長王正健指出，學會是車輛領域產、官、學界間的交流平台，也是與青年學子們的重要互動窗口，並且在推動國際交流上扮演了重要角色。在電動車發展的大趨勢下，台灣廠商發揮自身在系統整合及智慧化的優勢，已逐步打入國際車輛成為重要供應伙伴。學會也於今（2023）年 4 月在疫情後首次組團訪美，透過拜訪重要廠商、機構以及與密西根國建會辦理研討會等方式，重新串聯北美的人脈網絡，並拜會美國 SAE 總會會長 Mr. Todd。他也允諾年底來台訪問交流，將豐富的職涯經驗向台灣產業及學會會員們分享。
SAE 台北分會為了表揚會員在車輛產業之貢獻、車輛工程教育之貢獻、車輛工程傑出或具體之成就，特設置「車輛產業貢獻獎」、「車輛工程教育成就獎」、「傑出工程師獎」、及「優秀青年工程師獎」，共四個獎項每年經嚴謹的評選過程，予以頒發表揚。其中福特六和汽車近年開創了可彈性快速切換車型的智慧製造車身生產線，並結合自動化機器人、整合監控系統和大數據分析等多項先進技術，攜手汽車產業鏈夥伴致力於產業發展，獲得「車輛產業貢獻獎」的肯定。此外，車輛產業的整體進步，奠基於工程師們所累積的專業成就，現場亦頒發「傑出工程師」及「優秀青年工程師」兩獎項，予表揚對於克服工程困難、領導車輛工程團隊或在車輛工程研究發展有具體貢獻的人員。今年車輛工程獎得獎名單如下：
【車輛產業貢獻獎】
福特六和汽車股份有限公司
【傑出工程師獎】
財團法人車輛研究測試中心-整車安全部- 陳偉霖經理
威剛科技股份有限公司-閻柏均研發經理
【優秀青年工程師獎】
財團法人工業技術研究院-機械與機電系統研究所-吳至強副經理
財團法人車輛研究測試中心-研究發展處-施淳耀專員
三陽工業股份有限公司-研究發展本部-葉哲宏研究員
台灣山葉發動機研究開發中心股份有限公司-謝金育組長
此外，5 月甫落幕的環保節能車大賽，是SAE台北分會為培育車輛人才的年度盛事。此次也邀請在車輛製作及動態競賽，以及獲得精神總錦標的隊伍們到場領獎，並分享這一年參賽的心路歷程。學會也將持續尋求產官學研界對此活動的支持與贊助，讓學生們的努力和進步能夠被看見。