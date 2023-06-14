▲ 中華三菱創「小農友善市集」數位平台 ！邀有機/友善耕作小農上架銷售

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中華汽車自 2012 年起持續提供原民農友穩定的產銷通路，不僅於廠內展開一年三次的原民蔬果團購活動，更同步導入原民栽種的有機蔬菜至員工餐廳，以實際行動擴大採購。近年來 ESG 意識抬頭，很多年輕人返郷當起青農，並開始從慣行農法轉型為友善耕作與有機栽培，因此中華三菱再延伸支持範圍，運用企業品牌資源投入友善耕作行列。
不論是友善耕作或是有機栽培，都是基於維護水土資源、生態環境、生物多樣性，促進農業友善環境及資源永續利用，並且在生產過程中不使用合成化學物質（如化肥、農藥）、基因改造生物及產品。然而，在這樣的條件下，多數農作物的產量不高。有鑑於此，中華三菱推出的「友善小農市集」平台，便是希望能夠透過品牌自媒體的流量，協助這些小農解決產銷困境。未來規劃每月至少推出一檔友善耕作產品，消費者只要加入中華三菱 LINE 官方帳號，就可以輕鬆點選下單還可以享受專屬優惠，本月推出宜蘭冬山有機茶葉，點選下方連結即可購輕鬆購買https://reurl.cc/kXqj5q 。
中華菱利 同級市場唯一 4WD 一直是農友首選中華菱利擁有同級唯一的 4 輪傳動系統，無論濕滑地面或是泥濘道路，都能輕鬆征服，一直以來都是農友首選。此次推出「友善小農市集」平台，也是希望能藉此回饋長期支持的車主們，讓中華不只成為農友們的貨車首選，更要成為小農的事業夥伴，共同打造永續環境。