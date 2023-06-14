▲ BMW 全新 M2 新台幣 369 萬在台上市

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全新世代 BMW M2 更升級多項科技配備，包括懸浮式曲面螢幕及全新 BMW iDrive 8.0 使用者互動介面，M 車手所需的車輛資訊以 BMW M 專屬的視覺設計與工具選項，清楚地呈現在 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕上；而首見於 BMW M2 車系的 M 車況抬頭顯示器，結合 M 專屬介面及換檔指示燈，駕駛也可利用 M Setup 車輛動態設定，根據不同的駕駛場合改變避震器阻尼、底盤、轉向系統回饋、煞車反應等設定，M 多功能真皮方向盤兩側的紅色 M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵，提供兩組個人化駕駛動態設定。



