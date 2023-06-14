▲ BMW 全新 M2 新台幣 369 萬在台上市

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全新 BMW M2 車長較 BMW M4 減少 214mm，軸距縮短 110mm，與第一代 BMW M2 相比則加長了 54mm，增添後座腿部空間； BMW M2 車寬較 BMW 2 系列增加 49mm，無邊框的雙腎型 M 橫柵式水箱護罩，與大面積的下氣壩及兩側進氣口，讓冷卻系統和空氣力學平衡的功能發揮最大效益，方正的矩形設計更彰顯 BMW M2 獨特專屬語彙，融合在前保桿輪廓中的頭燈造型則是向經典的 BMW 2002 致敬。全新世代 BMW M2 並可選擇專屬的 M Zandvoort Blue 車色。
極向外延伸的側裙線條銜接方正且突出的後輪拱，猶如第一代 BMW M3，標準配備的前 19、後 20 吋 M 雙輻式輪圈尺寸規格與 BMW M3/M4 相同。呼應車頭的後下保桿造型營造厚實飽滿的視覺效果，四出黑色高光澤排氣尾管與垂直排列的反光飾條。
動力與操控性能承載 M3/M4領先技術零件
全新世代 BMW M2 承襲諸多 M3/M4 動力單元與 M 專屬底盤技術，BMW 經典的 S58 3.0 升 M TwinPower Turbo 直列六缸引擎搭配 M Steptronic 運動化八速手自排變速箱，可榨出最大高達460德制馬力，較第一代 M2 大幅增加了 90hp，最大扭力 550 牛頓米可在廣闊的 2,650-5,870rpm 轉速域間爆發，0-100km/h 加速僅需 4.1 秒，極速為 250Km/h，如選配 M 駕駛套件後更可將極速提升至285Km/h。M 運動化排氣系統透過四出黑色高光澤排氣尾管，製造出更加渾厚澎湃的排氣聲浪，而專為M車款設計的供油與冷卻系統則可滿足激烈操駕所需的嚴苛標準與敏捷反應。
全新世代 BMW M2 堅持後輪驅動傳統， M 運動化差速器以電子方式分配後輪 0-100% 扭力，在起步急加速、動態過彎操駕、後輪打滑甚至轉向過度，M 運動化差速器都會介入。
在 50:50車身配重下，BMW M2 強化結構的專屬車體及底盤結構，以鋁合金材質打造前雙 A 臂、後多連桿懸吊結構，搭配 M 跑車化電子懸吊系統。M 複合式煞車套件採前六活塞固定式卡鉗搭配 380mm 前煞車碟盤以及後單活塞浮動式卡鉗配置，除了標準配備的藍色卡鉗，另也提供紅色卡鉗的選用配備。
純正 M 語彙的跑車座艙
經典的駕駛導向設計搭配大量的 M 專屬風格，包含 M 專屬紅色引擎啟閉鈕、M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、M 縫線安全帶以及 M 光影車門飾板等；首次出現在 BMW 車款中，以M品牌三色識別色彩包圍的 Vernasca 真皮 M 雙前座跑車座椅，以黑色皮革對襯鮮明的藍、紫、紅色彩，點綴發光的 M2 車型銘牌標誌，是此次全新世代 BMW M2 的內裝重點之一，後座採用 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，讓空間更能靈活運用。另車主也可選用 Merino 真皮 M 碳纖維賽車桶型座椅，可為車輛減少 10.8 公斤的重量。
全新世代 BMW M2 更升級多項科技配備，包括懸浮式曲面螢幕及全新 BMW iDrive 8.0 使用者互動介面，M 車手所需的車輛資訊以 BMW M 專屬的視覺設計與工具選項，清楚地呈現在 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕上；而首見於 BMW M2 車系的 M 車況抬頭顯示器，結合 M 專屬介面及換檔指示燈，駕駛也可利用 M Setup 車輛動態設定，根據不同的駕駛場合改變避震器阻尼、底盤、轉向系統回饋、煞車反應等設定，M 多功能真皮方向盤兩側的紅色 M Drive（M1/M2）模組化快捷記憶鍵，提供兩組個人化駕駛動態設定。
全新世代 BMW M2 更新增多項 BMW 智慧互聯駕駛與輔助功能，包括首次出現在 M2 車型的主動車距定速控制系統以及盲點偵測警示、後方車流警示、後方防追撞警示以及自動停車與倒車輔助系統等。
全新世代 BMW M2 雙門跑車建議售價：
|車型
|建議售價
|BMW M2
|369 萬元