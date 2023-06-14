施孝榮等4年開唱！演唱會日期藏「真愛密碼」 門票6月16日開賣
資深歌手施孝榮唱紅〈歸人沙城〉、〈俠客〉、〈易水寒〉等曲，已經有4年未開個人演唱會的他，於今（14）日宣布將於9月16日在Legacy Taipei舉行「2023 施孝榮『俠骨柔情』演唱會」。施孝榮透露，選在這個日期其實藏著「真愛密碼」，是因為剛好是太太生日前夕，想要藉此向愛妻表達愛意與謝意，還放閃表示，太太常常送自己東西。而2023 施孝榮『俠骨柔情』演唱會」門票將於6月16日中午12點在寬宏售票系統及全台OK和萊爾富便利商店開賣。
記者吳雨婕/綜合報導
施孝榮表示，這次想改變以往硬漢形象展現柔情那一面，最大原因是因為他的夫人，前陣子全家人經歷了確診，他的太太因為很快康復，擔起照顧全家的重責大任，不只細心照料他，還有年邁的母親，他因此想著康復之後，一定要把身體調整到最好的狀態。而個人演唱會的日期也是特別選在太太生日前夕，藉此機會好好表達愛意與謝意，同時也將歌聲獻給所有粉絲及好朋友們。
施孝榮提到，在這次演唱會上，更將首度演唱新歌，這一首是特別獻給太太，用心譜曲譜詞，毫無保留的表達對她的愛，專屬她的愛的情歌。施孝榮滿臉幸福害羞地說：「太太也有送我東西，這次的演唱會主視覺，就是太太親手用我的演出照片當範本所畫出的作品，我非常喜歡也非常感動，立刻就定案用這幅畫作為本次演唱會的主視覺，太太覺得還是要用正常的照片使用，但我就覺得很好看啊，因為情人眼裡什麼東西都是最漂亮美好的～」兩人互相的低調放閃，展現出的愛意，也讓大家看到滿滿鶼鰈情深的感情。
施孝榮透露，這次演唱會主軸將分成俠骨跟柔情二部分，「『俠骨』是我的個性跟大家熟悉的慷慨激昂、熱血澎湃曲風；而『柔情』是我的本質，其實我心很軟，很容易感動，所以歌曲就有剛與柔的風格。」同時驚喜公告將會演唱國、英、台、日四種語言的歌曲，要驚艷全場。施孝榮表示：「除了演唱太太專屬新歌外，也特別想唱一些國語老歌獻給媽媽，希望藉由媽媽愛的國語老歌，使她因染疫又退化的精神與智力能夠再加強起來。」