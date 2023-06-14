鄭宏輝遭控性騷 政院：解聘無給職顧問、交部成立調查小組嚴查
身兼行政院政務顧問的神腦董座鄭宏輝今（14）日遭指控，於2年多前在車上性騷女性，直到被害人以生理期不方便為由才脫身。對於指控鄭宏輝也立即發出聲明強調，不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為，願主動接受任職單位與司法調查。行政院也表示，對於無給職政務顧問遴聘有一定規範，鄭宏輝遭指稱涉及性平爭議，其行為不符合國人及社會對此榮譽職期待，將立即解聘其無給職政務顧問。
記者陳威叡／台北報導
對於鄭宏輝遭控2年前在車上性騷女性，對此行政院發言人林子倫表示，行政院對於無給職政務顧問遴聘有一定規範，無給職政務顧問鄭宏輝遭指稱涉及性平相關爭議，其行為已不符合國人及社會對此榮譽職期待，政院將立即解聘其無給職政務顧問，也強調院長陳建仁同時指示交通部，就此次事件成立性平調查小組，依照相關規範嚴查事實真相。
鄭宏輝上午也立即發出聲明澄清，首先自己不曾違背女性的意願做出任何逾矩的行為。這樣匿名的政治指控模式，是一種人格謀殺、謀取游淑慧個人選舉的政治利益；第二，自己並非政治候選人，政治操作與攻擊大可不必。
鄭宏輝說，第三，游淑慧個人選情艱困，用沒有證據、沒有當事人出面的匿名抹黑來博取聲量，傷害他人名譽，這種行為應該被社會譴責；最後自己願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑，「相信司法調查將會還我清白！」