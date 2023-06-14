▲ 綠色地獄最速旅行車！BMW M3 Competition Touring 新台幣 615 萬上市

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全新 BMW M3 Competition Touring 搭載經典的 M TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎，最大可達 510 匹馬力， 650 牛頓米扭力峰值則能在 2,750-5,500 轉的遼闊區間產生。0-100km/h 加速僅需 3.6 秒，極速為 250km/h，BMW M3 Competition Touring 驚人的動力表現在德國紐柏林北環賽道創下 7 分 35 秒 06 旅行車型最速紀錄，同時也奠定 BMW M4 GT3 引擎製造的基礎。這顆 M TwinPower Turbo S58 雙渦輪增壓引擎將新世代的 3D 列印工法應用於汽缸蓋的製造上，製作出傳統工法無法實現的複雜幾何形狀，使得汽缸蓋的整體重量大幅降低、水道的分佈更加理想，有效助於溫度控管。M 運動化排氣系統隨著電子控制閥門開啟，渾厚狂野的聲浪突顯 M 基因的威猛爆發力。BMW M xDrive 跑車化智慧型可變四輪傳動系統搭配M運動化差速器，透過如中樞神經般的中央控制元件，可以主動偵測行駛路況及輪胎抓地力，快速靈活地將引擎動力分配至前軸或後軸，讓車輛無論行駛在濕滑的泥濘道路或是處於激烈的操控狀態，皆能保持舒適而穩定的動態表現。





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充滿競技氛圍的車室座艙，搭配 Merino 真皮 M 雙前座跑車座椅與發光的M3銘牌，含記憶、通風以及加熱功能，車主可選用同級唯一擁有的 M 碳纖維賽車桶型座椅。極具未來感的懸浮式曲面螢幕及全新 BMW iDrive 8.0 使用者互動介面，將M車手所需的車輛資訊以 BMW M 專屬的視覺設計與工具選項，清楚地呈現在 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕上；M車況抬頭顯示器則結合 M 專屬介面及換檔指示燈，讓駕駛無論是日常行駛或馳騁賽道時皆能全心投入。BMW M3 Competition Touring 後座採用 40/20/40 分離可傾倒後座椅背，行李廂最大可達 1510 公升，結合後廂安全分隔網與後廂底板自動配備以及 BMW Touring 車型獨有的獨立開啟式後檔玻璃，為使用者在日常生活中增添絕佳實用性。





對於喜愛賽道競技的車主，汎德公司推出 Racing Package 選配套件，專屬的三大配備滿足追求極限競速以及嚴苛賽道標準的車主需求。首先車室空間大量採用輕量而堅固的碳纖維材質，從方向盤飾蓋、內裝飾板、中央鞍座面板延伸至 M 專屬多功能真皮方向盤後的換檔撥片，充滿運動化的設計增添極具張力的熱血跑格。由 BMW M GmbH 開發的 M 專屬碳纖維賽車桶型座椅，具有電動調整及加熱功能，提供駕駛在賽道上極需的支撐與包覆性，椅背全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的 M 跑車座椅減輕了 9.6 公斤。M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統，紀錄並分析車主每一次的滑行甩尾或賽道單圈秒數；其中領先同級距車款的十段式 M 牽引力控制系統，讓車主可以循序漸進地掌握 M3 Competition Touring 強大的動力輸出，享受車尾在彎道中肆意滑行的快感。





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BMW M3 Competition Touring 的底盤技術根據引擎動力系統以及專屬車款設計需求進行調校，通過在賽道、鄉間小徑與城市街道的密集測試與微調，滿足車輛在日常使用及長途駕駛皆能達到極致駕馭與理想舒適的完美平衡。BMW M3 Competition Touring 無論在車身結構或底盤設計，其抗扭轉剛性與強化元件的安裝，賦予車輛更靈活動感與精準穩定的操控樂趣。





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全新 BMW M3 Competition Touring 建議售價：





車型



建議售價



升級配備



BMW M3 Competition Touring



615 萬





Racing Package



30 萬



*M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統



*M 碳纖維賽車桶型座椅



*M 碳纖維飾板



