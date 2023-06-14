陳隨意才澄清婚變！手貼「熱炒女神」被抓包 他讚：容易適應
受封「熱炒女神」的林琇琪，曾參與錄製選秀節目《超級紅人榜》，近來加盟豪記唱片推出首張專輯《無語問蒼天》，日前為專輯同名新歌拍攝MV，師兄陳隨意跨刀助陣對唱演出，一場兩人隔著玻璃互貼手心傳情戲，陳隨意因為害羞手麻僵住NG。此外，陳隨意日前被爆婚變，最新近況跟著曝光。
記者吳雨婕/綜合報導
林琇琪之前家中開設熱炒餐店，自己則剛好就是廚娘，熱炒功力快準美味，因而被粉絲封號「熱炒女神」，此次推出首張專輯師兄陳隨意、吳俊宏都分別跨刀對唱，讓林琇琪直呼很感動。此外，陳隨意還數度到錄音室探班，林琇琪直說：「他很貼心的不時提醒我不要緊張，要放聲大膽的唱出來，即使是破音也要盡情開心演唱，才能將情感釋放，結果如願過關！」陳隨意則說林琇琪磁性歌聲帶著酷酷的爆發力，她的歌聲與私下是兩個人，歌聲有著大姐大的霸氣，私下卻是沉默害羞小女生的個性，感覺她很有趣，「我也是個很容易害羞的人，與她合作不用太擔心，因為我們都害羞，所以很容易適應彼此！」
林琇琪參與選秀節目《超級紅人榜》勇闖20關達陣，連續兩年不放棄的參賽，創下該節目開播以來首位參賽最長時間的挑戰者。對於星路歷程，林秀琪坦言：「回想比賽期間，有不少酸民留言批評『這麼久了，不要再堅持了啦』、『放棄算了』，當然更有不少粉絲都給予鼓勵加油要撐到最後！連節目製作人都很好奇我的堅持，兩年的馬拉松參賽，當然也曾數度想放棄，天上的父親給了最大的鼓勵後盾，遲了8年時間，終於為父親圓夢，記得完成闖關達陣那天，心情真是百感交集，心中對著天上的父親說『我終於完成您的心願！』」
此外，先前陳隨意遭爆與結婚24年的謝宜君鬧婚變，當時陳隨意回應：「這些年來，網路不實的假新聞一堆，我們都已經很淡定了，只是很不好意思，讓不知情的友人與粉絲們，十分的擔心與關注。」談到近況，陳隨意近來除了推出新專輯外，還接下兩個主持節目，工作佔滿全部時間，暑假快到了，陳隨意表示：「我們全家因為疫情暫緩三年的埃及旅遊計畫，期盼能順利圓夢，探訪中東風情！」