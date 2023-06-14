逾4千位買主搶登2023台北國際食品展　預估商機較去年成長5成

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黃志芳於開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，台北國際食品展的定位為「亞洲最具指標性的食品展」之一，規模僅次於東京食品展。此次展覽匯聚31國，約1500家參展商、使用4118個攤位，參展廠商數與攤位數雙雙成長，受惠於邊境開放，整體規模盛況空前，有93國、超過4200位買主預登參觀，預估人潮將再創佳績。
今年由31國組成國家館，地主國「台灣館」使用170個攤位，榮登「最大館」，第二大館為「美國館」，第三大則為「日本館」。此次展覽不僅有國內重要大廠如大成長城、奇美食品、福壽實業、安永鮮物、百城等廠，更有不少海外新進廠商如「黑樺牛」的杉本本店、來自摩洛哥的世界特級初榨橄欖油品牌ZOUITINA、冰島的食品加工機械商MAREL（新加坡分公司）、馬來西亞包裝容器製造商CANPAC（越南分公司）、英國淨水設備商Global Water Solutions。
貿協表示，今年展覽以「未來食品」以及「食安永續」為展出主軸，呼應全球永續發展趨勢，展出涵蓋健康有機零添加、植物基食飲品、自動化設備、高效節能及環保低碳的機械與解決方案。因應有機市場的成長趨勢，台北國際食品展推出「有機食品區」，不僅符合健康，透過有機栽種達到環境友善的優勢。此外，台北國際包裝工業展則新增「永續包材區」，以回收再製及生物可分解等創新包材，提高材質可回收性，展出環境友善的包裝解決方案。今年展覽更首度設置「未來食品科技館」，以替選食材、銀髮食品，加上與潔淨永續相關的產品與解決方案。
經濟部政務次長陳正祺於致詞時提到，台灣食品豐富多樣，備受國際買主喜愛，去（2022）年食品產值超過7000億，而台北國際食品系列展是亞洲重要的食品展覽，完整呈現亞洲食品產業上中下游供應鏈，更展現國內優質食品的強大競爭力。