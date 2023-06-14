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「寬庭美學」台中特賣會 16日起長榮桂冠酒店開賣

▲「寬庭Family Sale集中出清」主打義大利 Pratesi 香奈兒、 義大利製超長纖棉及繡線寢飾。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.14)
▲「寬庭Family Sale集中出清」主打義大利 Pratesi 香奈兒、 義大利製超長纖棉及繡線寢飾。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.14)

記者金武鳯/綜合報導

備受中部消費者期得的「寬庭美學」品牌年度活動「寬庭Family  Sale集中出清」，在3年疫情後終於回歸，將於16日起一連5天在台中市長榮桂冠酒店登場，此次主打夏季寢具下殺3折起煥新出清，要讓消費者以最實惠價格，入手義大利精品寢具！

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「寬庭Family Sale集中出清」，一向是消費者體驗寬庭精品好機會。受到疫情影響，已睽違3年，獲悉16日重新回歸，粉絲們已躍躍欲試。寬庭表示，本次活動最大亮點之一，是義大利品牌LA PERLA HOME、PRATESI結束代理出清，粉絲可要把握最後珍藏機會。其次，寬庭精品床組、被枕、毛巾浴品、家居服及鞋，靠墊被毯等，全面3折起大優惠。

迎接炎熱夏季到來，今年活動同步推出抗暑加價購專案，凡於活動現場購買任一商品，即可以1200元加購「Madame Duree格卉」純棉涼夏被，再加碼每日限搶商品最低2折起，單筆消費滿額最高可享5千元現折回饋，絕對是超高CP值。

為方便消費者手刀快搶，寬庭提供「必買」指南，包括業內譽為內衣界「勞斯萊斯」，具有高雅風格和悠久歷史的義大利精品LA PERLA；還有以高級訂製工藝概念打造的高品質奢華寢飾LA PERLA HOM」，全是生活品味鑑賞家的夢幻逸品。另外，讓香奈兒女士愛不釋手，特設計出專屬COCO CHANEL款的PRATESE精品寢飾，同步絕版零碼出清，揀便宜手腳要快。

夏季潮濕悶熱，微生物、蟎蟲容易增生，寬庭美學行銷企劃處總監張綾玲提醒，為維護身體健康，不妨趁換季幫全家寢被進行健診，適時汰換不合格的被枕，向過敏原說No！只要家中寢被、枕頭出現表布泛黃、長斑、異味、塌陷或變形結塊，或脖子常感到緊繃疲勞、容易落枕，務必汰換，以免影響呼吸道健康。

「寬庭Family Sale集中出清」最受歡迎的是每日限搶商品，自10:30起開始發放號碼牌，首日推出售價不到2.5折的義大利長纖棉寢飾，陸續還有夏被+冬被的二件組、羽絨枕+保潔墊組合等商品，誠意十足！


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