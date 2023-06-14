「寬庭美學」台中特賣會 16日起長榮桂冠酒店開賣

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迎接炎熱夏季到來，今年活動同步推出抗暑加價購專案，凡於活動現場購買任一商品，即可以1200元加購「Madame Duree格卉」純棉涼夏被，再加碼每日限搶商品最低2折起，單筆消費滿額最高可享5千元現折回饋，絕對是超高CP值。
為方便消費者手刀快搶，寬庭提供「必買」指南，包括業內譽為內衣界「勞斯萊斯」，具有高雅風格和悠久歷史的義大利精品LA PERLA；還有以高級訂製工藝概念打造的高品質奢華寢飾LA PERLA HOM」，全是生活品味鑑賞家的夢幻逸品。另外，讓香奈兒女士愛不釋手，特設計出專屬COCO CHANEL款的PRATESE精品寢飾，同步絕版零碼出清，揀便宜手腳要快。
夏季潮濕悶熱，微生物、蟎蟲容易增生，寬庭美學行銷企劃處總監張綾玲提醒，為維護身體健康，不妨趁換季幫全家寢被進行健診，適時汰換不合格的被枕，向過敏原說No！只要家中寢被、枕頭出現表布泛黃、長斑、異味、塌陷或變形結塊，或脖子常感到緊繃疲勞、容易落枕，務必汰換，以免影響呼吸道健康。
「寬庭Family Sale集中出清」最受歡迎的是每日限搶商品，自10:30起開始發放號碼牌，首日推出售價不到2.5折的義大利長纖棉寢飾，陸續還有夏被+冬被的二件組、羽絨枕+保潔墊組合等商品，誠意十足！