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日本女星陷不倫！矢口真理被老公抓姦　上原多香子外遇逼死不孕尪

▲日本女星矢口真理（左）被老公抓姦在床，上原多香子出軌，導致老公痛苦自盡。（圖 ／IG）
▲日本女星矢口真理（左）被老公抓姦在床，上原多香子出軌，導致老公痛苦自盡。（圖 ／IG）

記者薛羽彤/綜合報導

日本女星廣末涼子曾是大家心中的女神，如今爆出與米其林名廚鳥羽周作不倫戀，兩人第一時間都否認，今（14）日廣末涼子在IG發文，認了婚外情，讓不少粉絲心碎。而日本女星出軌的事蹟不少，福原愛、Becky、矢口真理都曾因為不倫戀登上媒體版面，轟動一時，最震驚的，莫過於上原多香子出軌，導致老公自盡一事。

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▲廣末涼子傳出和米其林名廚搞不倫。（圖／翻攝自廣末涼子IG）
▲廣末涼子認了與米其林名廚有不倫戀。（圖／翻攝自廣末涼子IG）
曾是「早安少女組」的成員矢口真理，2011 年宣布與演員中村昌也結婚。新婚不到 2 年，矢口真理就被踢爆 2013 年 2 月趁著老公外出拍戲時，帶著「小王」男模梅田賢三回家偷情，結果被提早收工返家的中村昌也抓姦在床，報導指出，中村昌也目睹老婆與小王全裸，最後提出離婚。而矢口真理於2018年扶正小王，兩人婚後育有2子。

▲矢口真理與梅田賢三婚後育有兩子。（圖 ／矢口真理IG）
▲矢口真理與梅田賢三婚後育有兩子。（圖 ／矢口真理IG）
日本知名綜藝主持人混血女星 Becky，2016年被日媒踢爆與知名樂團「極品下流少女」27 歲主唱川谷繪音不倫戀，男方也因此事與老婆離婚，而Becky丟了許多代言合約，還面臨違約金，據日媒報導，Becky當時想找川谷分擔違約金，卻被果斷拒絕，而川谷沒多久就甩了Becky，被封為「世紀渣男」。

▲Becky與川谷繪音有過一段不倫戀。（圖 ／矢口真理IG）
▲Becky與川谷繪音有過一段不倫戀。（圖 ／Becky IG）
日本桌球天后福原愛，2016年與台灣桌球選手江宏傑結婚後，開始跨足演藝圈發展，2021年3月被拍到與橫濱男約會過夜，照片一曝光掀起鋪天蓋地的討論，雖然福原愛聲稱兩人並無同房，但好妻子、好媽媽形象已無法挽回，7月福原愛與江宏傑正式離婚。橫濱男也因此與老婆離婚，橫濱男前妻因兩人的不倫戀，身心受到嚴重打擊，向福原愛求償1100萬日幣（約新台幣240萬元），福原愛經歷不倫風波後，不被台灣觀眾所接受，轉往大陸發展。

▲福原愛因不倫戀，無法在台灣發展下去。（圖 ／福原愛IG）
▲福原愛因不倫戀，無法在台灣發展下去。（圖 ／福原愛IG）
日本女團「SPEED」成員上原多香子，老公為「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏），2014年他上吊身亡，遺書流出後顯示，上原多香子外遇是導致森脇隆宏自盡主因。森脇隆宏辭世3年後，弟弟才公開他的遺書，其中寫道森脇隆宏因本身不孕，知道上原多香子和阿部力外遇後痛苦不堪，但仍願意原諒女方，「沒能生小孩，很對不起」、「和阿部力在一起的話，一定能夠跨越過去。下次再背叛誰可不行哦」，外界怒指上原多香子出軌，是壓垮森脇隆宏走上絕路的最後一根稻草。

▲上原多香子出軌，導致老公痛苦自盡。（圖 ／上原多香子IG）
▲上原多香子出軌，導致老公痛苦自盡。（圖 ／上原多香子IG）
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