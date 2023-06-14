日本女星陷不倫！矢口真理被老公抓姦　上原多香子外遇逼死不孕尪

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日本知名綜藝主持人混血女星 Becky，2016年被日媒踢爆與知名樂團「極品下流少女」27 歲主唱川谷繪音不倫戀，男方也因此事與老婆離婚，而Becky丟了許多代言合約，還面臨違約金，據日媒報導，Becky當時想找川谷分擔違約金，卻被果斷拒絕，而川谷沒多久就甩了Becky，被封為「世紀渣男」。
日本桌球天后福原愛，2016年與台灣桌球選手江宏傑結婚後，開始跨足演藝圈發展，2021年3月被拍到與橫濱男約會過夜，照片一曝光掀起鋪天蓋地的討論，雖然福原愛聲稱兩人並無同房，但好妻子、好媽媽形象已無法挽回，7月福原愛與江宏傑正式離婚。橫濱男也因此與老婆離婚，橫濱男前妻因兩人的不倫戀，身心受到嚴重打擊，向福原愛求償1100萬日幣（約新台幣240萬元），福原愛經歷不倫風波後，不被台灣觀眾所接受，轉往大陸發展。
日本女團「SPEED」成員上原多香子，老公為「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏），2014年他上吊身亡，遺書流出後顯示，上原多香子外遇是導致森脇隆宏自盡主因。森脇隆宏辭世3年後，弟弟才公開他的遺書，其中寫道森脇隆宏因本身不孕，知道上原多香子和阿部力外遇後痛苦不堪，但仍願意原諒女方，「沒能生小孩，很對不起」、「和阿部力在一起的話，一定能夠跨越過去。下次再背叛誰可不行哦」，外界怒指上原多香子出軌，是壓垮森脇隆宏走上絕路的最後一根稻草。
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