傳房東房客聯手涉詐領租金補貼 林右昌呼籲：不要辜負政府美意
內政部日前於行政院會提出「每年300億元租金補貼精進方案」，但近日卻有媒體報導指出，新北市有房東與房客勾結涉詐補助款。對此，內政部長林右昌今（14）痛斥，不要辜負政府推動租金補貼的美意，凡是違法領取補助者，一定會嚴辦。
記者翁子竣／台北報導
內政部營建署長吳欣修也強調，申請租金補貼必須要有租賃的事實，若民眾在申請時，所提供的租賃契約，如有涉及偽造或不實等情事，一定會依法追究相關法律責任，提醒民眾切勿心存僥倖以身試法；此外，目前正在開辦中的「中產以下自用住宅貸款戶」專案，截至今上午的申請數已超過47.5萬件，凡是涉及補助請領的案件，營建署都會把關嚴審，也提醒民眾千萬不要以身試法。
吳欣修也表示，租屋族只要符合申請條件且有租賃房屋的事實就可提出申請，特別是今年滿18歲的年輕學生在外租屋馬上就能受惠。民眾若有任何租金補貼的問題，請直接撥打諮詢專線02-7729-8003（周一至周五，上午8時至下午6時），撥打此專線，將會有專人接聽及提供諮詢。
此外，吳欣修也強調，雖少數民眾辜負政府協助弱勢的政策美意，但不能因為少數人的作為，而忽視租屋族對於居住支持的需求。租金補貼政策會持續推動，以減輕租屋族的生活負擔，但面對不法情事，營建署會依法積極究辦。