到日本請店員換SIM卡被收「500日圓」！台灣長輩傻眼　行家揭真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
不料長輩到了日本之後，網卡卻出現問題，只好到當地電信公司請店員幫忙處理，沒想到「店員用針插入手機，讓SIM卡跳出來，這一個動作就收500日幣」，讓長輩覺得相當不友善。
對此，「日本人的歐吉桑 」則認為「這樣收費對日本人來說是很正常的」，台灣的服務結構是成套式的、日本服務的結構則是選項式，舉例來說，就是到了一間家庭餐廳，台灣可能一個價錢附帶所有點心、濃湯、沙拉等，但日本則會分開來，牛排多少錢、沙拉多少錢各自算，「日本很多業界商家都有規定各種作業的費用，已經習慣台灣的超友善的成套服務的人來說，日本的服務可能覺得太冷漠」。
對此案例，《NOWnews今日新聞》訪問過去曾在日本docomo手機實體店工作5年的台灣人吳先生，他分享當年替顧客更換網路SIM卡沒有收過費用、當時公司也沒有相關規定，也推測「這案例的店員開口有收錢，可能不只有幫忙換SIM卡，感覺還有設定網點等動作，花費時間有時需半小時，是我也會收錢」。
吳先生也坦言，近幾年來日本手機實體店為了生存，很多服務開始收費也是事實，「因為太多人覺得理所當然，一直跑來問，自己又不學如何操作，部分店家出於無奈，才做出收費決定。」