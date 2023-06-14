水果攤荔枝為何「連樹枝一起賣」？真實用途曝光：沒有坑你錢

到日本請店員換SIM卡被收「500日圓」！台灣長輩傻眼　行家揭真相

▲有長輩到日本時請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓費用，讓他們覺得很不友善。（圖／取自《Pixabay》）
▲有長輩到日本時請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓費用，讓他們覺得很不友善。（圖／取自《Pixabay》）

記者潘毅/綜合報導

現代人生活中已經離不開智慧型手機，出國時也都會選擇購買國際網路卡，在旅遊期間還能上網打卡，與親友分享出遊喜悅。不過近期卻有長輩到日本時，請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓（約新台幣110元），讓他們覺得很不友善，對此，《NOWnews今日新聞》訪問曾在當地工作多年的台灣人，完整解析其中內幕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
旅居台灣近10年的日本作家「日本人的歐吉桑 」，近期收到台灣粉絲來信提問，指出「家中長輩前往日本2個星期，出發前我也陪同他們去買國際網路卡，當時台灣店員耐心回答各種問題，也親自教學如何換SIM卡，過程操作好幾遍，還看著長輩自己換一次。不僅如此，店員不忘提醒，長輩抵達日本後，除了換SIM卡，還要開通1個程序，就是要把說明書上的序號輸入到手機裡。」

不料長輩到了日本之後，網卡卻出現問題，只好到當地電信公司請店員幫忙處理，沒想到「店員用針插入手機，讓SIM卡跳出來，這一個動作就收500日幣」，讓長輩覺得相當不友善。

▲日本近期迎來大量外國觀光客。（圖／pakutaso）
▲日本近期迎來大量外國觀光客。（圖／pakutaso）
對此，「日本人的歐吉桑 」則認為「這樣收費對日本人來說是很正常的」，台灣的服務結構是成套式的、日本服務的結構則是選項式，舉例來說，就是到了一間家庭餐廳，台灣可能一個價錢附帶所有點心、濃湯、沙拉等，但日本則會分開來，牛排多少錢、沙拉多少錢各自算，「日本很多業界商家都有規定各種作業的費用，已經習慣台灣的超友善的成套服務的人來說，日本的服務可能覺得太冷漠」。

對此案例，《NOWnews今日新聞》訪問過去曾在日本docomo手機實體店工作5年的台灣人吳先生，他分享當年替顧客更換網路SIM卡沒有收過費用、當時公司也沒有相關規定，也推測「這案例的店員開口有收錢，可能不只有幫忙換SIM卡，感覺還有設定網點等動作，花費時間有時需半小時，是我也會收錢」。

吳先生也坦言，近幾年來日本手機實體店為了生存，很多服務開始收費也是事實，「因為太多人覺得理所當然，一直跑來問，自己又不學如何操作，部分店家出於無奈，才做出收費決定。」

到日本吃居酒屋被多收錢？「潛規則」大揭密　見1行為千萬別進店

日本人最愛連鎖餐廳！前五名「蔡阿嘎名單」搶佔2席次　原因曝光

日本拉麵上桌太燙！她「1舉動」遭轟出店外　眾嘆：要有心理準備

日本人不太逛好市多？真實理由曝光　會員認「1優勢」贏台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀