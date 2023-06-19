獨／龍巖靈骨塔爆手錶遭偷！「業者不負責」家屬傻眼　真相太意外

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名家屬向《NOWnews》透露，自己的外公是在2021年12月的時候放進新北市「龍巖福田陵園」，然而今年四月清明節去祭祀時，東西都還保存良好，結果6月12日再上去時，卻發現外公塔位裡面我們放的「市價2萬元手錶」已經遭竊，讓家屬感到非常傻眼。
警方接獲「連續報案」！龍巖員工稱：我們沒有保管責任
該名家屬表示，當下發現之後立刻詢問「龍巖福田陵園」的員工，結果經過調查後，龍巖表示最近「沒有人申請」要開自己外公的靈骨塔玻璃門，並且表示他們沒有辦法協助任何事情，要家屬直接報警處理。家屬相當氣憤的表示「龍巖沒有附保管責任？那萬一整個骨灰罈都消失了他們也沒有責任嗎？」
後來家屬請「龍巖福田陵園」調閱外公靈骨塔走廊上的監視器，結果卻意外發現「龍巖福田陵園」整層樓的監視器非常多，但是卻只有「四個畫面」，尤其是照在外公靈骨塔門口那一支，甚至是完全沒有在運作，一大堆監視器形同虛設。
家屬後來到山腳下派出所報警，員警到場之後卻非常無奈的透露「最近也有其他人來報案，同樣遺失的也是『假勞力士手錶』，不排除是同一人所為，但是龍巖整層樓一堆監視器卻只有四個畫面，要查還真的非常困難，上個月的那個案件已經結案了，靈骨塔的櫃子只有家人的指紋，嫌犯可能是戴了手套，也相當知悉這裡的一切動線」警方也坦言「如果要推斷是監守自盜，卻算驗到員工指紋，也能辯稱是清潔時碰到，並不能成為犯罪證據」。
砸大錢買龍巖塔位「出事踢皮球」？永久管理費的用途到底為何？
家屬表示對於「龍巖福田陵園」的處理態度有些疑慮，後來一位龍巖福田陵園主管聯絡家屬，表示「這就是只能交給警方調查」，家屬說「五月發生的那起竊盜案才剛歷歷在目，對方都已經把家屬移走了，現在又發生同樣的事情，但是龍巖卻輕描淡寫的認為他們沒有管理責任不需要負責，請問哪個家屬花大錢找值得信賴的葬儀社公司，是為了受到這種服務嗎」？
該名家屬也拿出當初的合約，而除了當時夠買塔位的價錢之外，也有被收了一筆所謂的「永久管理費」總共3萬7000元，家屬表示「如果你們沒有附帶管理責任，那為何會收這筆費用？」而「龍巖福田陵園」則回應「永久管理費是管理公共空間、水電費」讓家屬完全無法接受痛批「花好幾十萬卻沒有得到任何保管責任保障，哪天骨灰罈真的被偷，龍巖也是雙手一攤同樣的踢皮球？那家屬的心情應該如何是好？」
龍巖真的沒有「保管責任」？合約書到底怎麼寫的？
然而一個塔位幾十萬甚至上百萬，龍巖真的沒有保管責任嗎？仔細攤開雙方合約中，其中在注意事項第四條當中提到「甲方同意除供奉骨灰及骨灰罐、祈福性用品外，不得存放其他物品，違反約定時，應依管理公司之通知將物品除去，如管理公司有合理可疑之證據，足認甲方所存款之物為違禁物時，得會同警察人員一起檢視，並依法處理」，意即靈骨塔當中除了骨灰以及骨灰罐之外「其實不能放骨灰、骨灰罐以外的東西」。
然而《NOWnews》詢問內政部之後發現，依照內政部公開的「納骨塔位使用權買賣定型化契約」規範，塔位裡只能放骨灰或骨骸，而且進塔時必須登記，如果家屬想放其他物品，必須告知塔方，經塔方檢視同意後才能放，如果沒報備，事後發生糾紛將難以究責。
龍巖表示，事發之後也積極協助家屬處理相關事宜，除了合約當中有提及「除供奉骨灰及骨灰罐、祈福性用品外，不得存放其他物品」外，內政部頒訂的「納骨塔位使用權買賣定型化契約」也有規範，館內也有設置不得放其他公告提醒相關規定。龍巖強調，那當然如果是骨灰遺失，肯定是在我們的管轄範圍，不過根據規定來看，其它用品我們真的只能協助報警處理。
至於監視器被指控有多支沒有用處，龍巖則需心接受檢討「監視器我們一般是以公共區域以及觀測消防安全為主，對於館內的公共監視攝影設備我們也會持續加強，不過如果是塔位區域，由於屬於私人領域空間，基本上不會架設。」
家屬「搞懂真相」摸鼻子認賠！盼殯葬業者重視流程、大眾引以警惕
家屬表示，在親人離世的劇痛之下，大家想法一定是會給離去的人最多、最好的東西，買了一個塔位幾十萬對於多數人來說一定是不小的數字，但誰也都不會想到這龐大的金額會出現物品被偷竊、塔位疑似被撬開的情況，甚至是館內監視器內沒有可以抓到兇手的畫面，最終只能夠報警處理。
家屬提到，這次的物品遭竊事件，不懂法律知識的我們只能摸摸鼻子認賠，透過追查才知道原來「靈骨塔藏有這樣的條款」，但如果不是身邊的人經歷過，對於這種事情以及相關法律根本毫無概念，殯葬業者也完全沒有告知塔位內不能放置親人遺物這件事，甚至家屬也不知道館方沒有負責這個「遺物」的保管責任。家屬表示「當初龍巖福田的人也是親眼看著我們將遺物放置進塔位內，且協助我們關上塔位玻璃門，到整個儀式結束後，仍然隻字未提保管責任，也沒有所謂的申請及造冊流程。」
家屬認為「也許因為宗教因素，殯葬業者在進行業務時，會有許多無法詳細說明的作業流程，但這種基本的法律觀念，非常需要業者在家屬六神無主時進行提點，更何況每個人都會面臨生離死別，有些社會弱勢家庭，更需要他們的幫助，看診時醫生及護理師皆會說明相關法律責任，殯葬業者也應該更全面宣導，讓家屬們都清楚殯葬業的管理責任到底在哪，也希望大眾透過這次的案例引以為警惕」。
對此，龍巖則回應，在福田陵園的現場櫃檯以及電梯內皆貼有相關的公告，後續再服務客戶晉塔時會再加強服務人員再次與客戶說明提醒「靈骨塔中不得放入除了骨灰、祈福用品」以外的東西。