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台大教評會審陳明通學倫案結果出爐　王鴻薇控「政治干擾學術+1」

▲陳明通學倫案調查結果出爐，國民黨立委王鴻薇對結果表示遺憾。（圖／記者嚴俊強攝）
▲陳明通學倫案調查結果出爐，國民黨立委王鴻薇對結果表示遺憾。（圖／記者嚴俊強攝）

記者林莞茜／綜合報導

前國安局長陳明通，涉嫌違反學術倫理遭檢舉，台灣大學在上（5）月26日召開教評會，近日函覆檢舉人國民黨立委王鴻薇，對此，王鴻薇今（14）日表示「對於台大做出的結論，我深表遺憾」，無奈稱台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底；稍早，台大校方也做出回應。

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王鴻薇在臉書上，以「陳明通安全過關爽領退休金」為題表示，陳明通學倫案調查結果出爐，身為檢舉人的他，一直到今天才收到結果，並指出，即便鄭文燦、林智堅抄襲已認定，即便至今陳明通還是堅持林智堅抄襲是冤案，即使台大認定陳明通有違失，但是畏於陳明通的特殊身份仍然不解聘，就是要將這份退休金，當作阿通師的畢業禮物。

對於台大做出的結論，王鴻薇深表遺憾，她表示，台大容忍陳明通違反學術倫理， 濫用職權拿學數術作政治服務， 也對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，還可以風光退休，政治干擾學術再添一筆。

▲前國安局長陳明通遭立委王鴻薇檢舉涉及學倫案，台大教評會結果近日已出爐。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）
▲前國安局長陳明通遭立委王鴻薇檢舉涉及學倫案，台大教評會結果近日已出爐。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

對此，台大稍早也做出回應，「本校前國發所陳明通教授所指導的學生，接連爆發論文抄襲，經學校調查屬實，並撤銷二位學生的學位。本校另於2022年7月21日至8月11日間接獲4位民眾具名檢舉擔任論文指導老師的陳明通教授有違反學術倫理情事」。

台大指出，本校依教師懲處要點及其他相關規定，成立小組啟動調查及檢討該論文指導教授的行政責任。然依教師法，離職教師除有教師法第28條、第14條第1項及第15條第1項各款情事而得以解聘外，並無其他懲處之規定。後經三級教評會的審議，認定陳師確有指導不周等違失行為，惟因情節尚未達應予解聘之程度，故做出不予解聘的決議。

本校雖不能阻遏已經發生的事實，但深刻檢討，引以為戒，努力防範各教學單位再有類似情事發生。本校已於6月2日教務會議中通過「精進學位論文品質實施辦法」、「精進學位論文訪視委員會組織及運作辦法」等配套法規 ，內容包含開設學倫課程、各系所的自律共識及資訊公開，以及對於多次發生違反學倫的系所，校方將組成訪視委員會進行訪視等措施，盼藉由多管齊下營造良善學倫環境。

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