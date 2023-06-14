精準躲過烈陽！氣象局新推「鄉鎮市區」高溫燈號 2管道輕鬆查
今年夏季炎熱，從5月開始已經發出多次高溫示警，氣象局今（14）日更宣布，將於15日開始發布高溫資訊時，進一步細分至鄉鎮市區（含山地原住民區）高溫燈號資訊，讓天氣預報更加精準，民眾可由氣象局官網或氣象APP查詢所在區域的高溫燈號，同時做好防曬、多補充水份、慎防熱傷害等防範措施。
記者鍾怡婷/綜合報導
臺灣屬於海島型氣候，儘管海風具有調節氣溫的作用，但夏季在太平洋高壓籠罩、暖區移入、颱風靠近或西南風吹拂時，時常出現局部高溫的現象。中央氣象局自107年6月起，依據高溫程度，使用黃、橙、紅3色燈號分別代表不同高溫或時間持續程度，黃燈表示出現36度以上高溫；橙燈表示可能出現38度以上高溫或持續3天出現36度以上的高溫；紅燈則表示持續3天出現38度以上的酷熱高溫。
然而，由於臺灣的地理環境複雜，以縣市為分區的燈號預警無法完整呈現各鄉鎮市區的高溫情況，因此，氣象局自今年6月15日起，將更精細地提供鄉鎮市區(含山地原住民區)高溫燈號資訊。
氣象局表示，未來一旦發布高溫資訊，民眾可以由該局官網及生活氣象App查詢相關資訊，包含盆地、近山區、河谷、縱谷等鄉鎮市區的高溫燈號分布情形，同時也可同步查詢體感溫度資訊，更清楚瞭解高溫、高溼環境下，人體所感受之悶熱程度。。
氣象最新預報也提醒，到週末（17日）前全台氣溫約在29度至32度，溫度溫暖舒適，極端高溫出現的機率較低。不過本週受到梅雨鋒面影響，全台降雨機率高，尤其是在15日至17日降雨區域擴大，中南部地區雨勢最明顯，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，民眾外出要記得攜帶雨具。
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