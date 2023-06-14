民進黨力挺戰大安立委 苗博雅：社民黨沒有提政黨票打算
民進黨主席暨總統參選人賴清德今（14）日召開記者會，宣布台北市第六選區（大安）立委將與社民黨議員苗博雅合作。至於政黨票該投給誰，苗博雅也解釋，社民黨目前沒有提政黨票的打算，這部分不會有衝突，未來在民進黨「民主大聯盟」架構下，其他區域若有她能幫忙的地方，一定會全力協助理念最相近的候選人。
記者陳威叡／台北報導
對於獲得民進黨支持政黨票該如何，苗博雅解釋，目前社民黨沒有提政黨票的打算，基本上政黨票社民黨與民主大聯盟其他政黨不會產生衝突，未來在區域立委一定會爭取跨黨派支持。
苗博雅說，她也要呼籲支持者支持有共同理念候選人，這是民主大聯盟價值，大家為了國家服務，在民進黨民主大聯盟架構下，都是基於政策與理念，其他區域若有她能幫忙的地方，一定會全力協助理念最相近的候選人。
而苗博雅長期以來提倡廢死，她也回應說，對於司法改革整體議題，過去自己有明確的主張，而民主大聯盟價值是海納百川、求同存異，對公共議題可以理性討論，這是台灣社會所需要的，未來所有政策都還是要進到國會中，完成立法修法程序，重點是如何讓多元民意在國會中被呈現，這也是未來會不斷努力之處。