台灣小吃新指南「500碗」6/27揭榜 評審名單曝！唐國師與麟洋配
媒體《500輯》於2021年首創第一份屬於台灣人觀點的美食指南「500盤」，今年再鎖定平民小吃，推出「500碗」美食評鑑，預定將於6月27日公布名單，今（14）日評審陣容今日首曝光，除了美食家，也囊括各行業的饕客，「唐國師」、「麟洋配」也在內。
記者葉盛耀/綜合報導
主辦方提到，在餐廳之外，大眾日常生活更頻繁選擇、價位親民的「小吃」，我們可以進一步做出什麼樣的回應？第一屆「500碗」在這樣的自我期許下於焉而生。
500碗的評選規則多元開放卻也充滿細節，評審需從五種規範向度：平價、多樣、日常、易得和具代表性為標準精挑細選，每道推薦小吃至少需同時符合上述三種。小吃在台灣的風貌豐富奔放，只要能具備在地代表性，異國美食亦將納入最終名單。
活動中的一大亮點為評審陣容，有世界名廚江振誠、美食家葉怡蘭及蔡珠兒等知名美食專家之外，還邀請了平時就喜愛「吃播」的「國師」唐綺陽，更有享譽國內的奧運金牌國手「麟洋配」王齊麟及李洋，及國際舞蹈家許芳宜、嘻哈廠牌「顏社」主理人迪拉胖，還有世界麵包冠軍吳寶春及陳耀訓等50位，由此50位各自評選出10碗他們心目中喜愛的平民小吃，因此匯聚成500碗。名單預計6月27日將揭曉，民眾可透過他們開出的名單，一窺國師與麟洋配平日愛吃的美食小吃，讓人期待。