徐若瑄認了「封鎖酸民」！拒絕網路霸凌：我替他解決問題
徐若瑄擔任「現代婦女基金會」公益大使，今（14）日出席《手拉手用愛守護》受暴家庭扶助計畫記者會，為受害者發聲。徐若瑄提到，自己很認真經營社群平台，每則留言她都會看，但是遇到「網路霸凌」的攻擊留言會直接封鎖對方，直言：「我替他解決問題。」
記者黃雅琪/台北報導
身為公益大使的徐若瑄，也分享友人遭受家暴的故事：「朋友的小孩被父親像野狗般踹打，媽媽阻止也被飛踢到牆壁再彈回來，但當時都沒有離開。」她補充說明：「最後他們還是離婚了，我自己是無法接受暴力，言語暴力也無法，那都會造成一生的創傷。」
隨著網路時代來臨，演藝人員遭受言語暴力的情形也隨之出現，徐若瑄直言，面對「網路霸凌」她選擇直接封鎖：「因為不可能每個人都很喜歡妳，我很認真經營自己（社群）平台，每個留言都會很認真看，自己要慢慢平衡、調適跟轉念，我從一笑置之、面無表情到無感，現在看到攻擊都直接封鎖。」
徐若瑄表示，封鎖對方其實是在替他解決問題：「我幫你做決定，封鎖讓你進不來就看不到了，因為一個人不喜歡妳，就算妳做公益也一樣會罵妳！」她認為藝人做公益就是要高調，才能引起大眾關注，如果像是路上扶老人家過馬路就比較低調。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110