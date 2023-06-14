補班日老天也哭泣！明起3天「猛烈雨彈襲全台」 放晴雨停等這時
根據中央氣象局指出，雖然今日白天降雨狀況趨緩，不過明（15）日太平洋高壓增強，滯留鋒面又南往北邊推移，降雨狀況從白天開始明顯增加，尤其是中南部有陣雨、雷雨，且要注意局部豪大雨狀況；北部、宜蘭、花蓮也會有局部雨，易有短延時強降雨、局部大雨，提醒民眾外出需特別注意，這波滯留鋒面雨勢最大時間持續到補班日（17），直到18日轉為西南風環境，降雨狀況趨緩，19日中南部局部雨，其他地區多雲可見陽光。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局預報員指出，滯留鋒面明起由南往北帶來驚人雨量，一直到（18）日離開台灣上空，改吹西南風環境，週日（18）降雨狀況明顯趨緩，不過迎風面的中南部仍要留意短暫陣雨、雷雨、局部大雨機率，其他地區以午後陣雨為主，並且接下來到端午節連假前半（22至23日），都是受到西南風環境影響，除了中南部局部短暫陣雨或雷雨外，其他地區要留意午後局部的熱對流降雨。
至於端午連假後半（24-25日）太平洋高壓更為增強西伸，天氣風險公司預報指出，整體天氣型態有機會更趨向夏季型的午後熱對流雷雨為主，詳細變化仍有待後續再觀察。
目前滯留鋒面已為全台水庫帶來可觀進帳！尤其是北、中部的水庫，包括新山水庫、寶山水庫、明德水庫、日月潭水庫達到95％以上至100％的儲水量，中部地區剩下德基水庫74％較低，對中南部水情也有所緩解，接下來（15日至17日）的滯留鋒面降雨，還有機會下在集水區。
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