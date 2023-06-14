宣布開放加拿大全牛齡牛肉進口？行政院會明天列入討論
在加拿大提出申請下，食藥署今年4月27日已經預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，如今預告30天期滿，行政院會明（15）天將討論衛生福利部函送「駐加拿大臺北經濟文化代表處與加拿大駐臺北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，預計通過的機會很大，據食藥署技術評估結果是「風險可以接受」，但何時宣布開放，需要高層跨部會討論才會定調。
Newtalk新聞
台灣於2007年開放進口加拿大30月齡以下的去骨牛肉，但加拿大方面於2021年要求開放全牛齡牛肉進口，食藥署日前已預告，將繼美國之後，再開放加拿大全牛齡牛肉進口，經專家風險評估為可以接受的風險，5月29日預告30天期滿，草案預告期間，食藥署共收到15則各界意見，包括正向意見2則、負向意見3則，其他則有10則。其中，負向意見有來自於公協會、消基會以及消費者端的反對，其他則是要求提供查廠報告、風險評估報告等。
食藥署認為，加拿大牛肉賣到很多國家，台灣人已經吃了16年的加拿大牛肉，在安全上有一定的管控，開放全牛齡牛肉是國際的趨勢，大多數國家已不限月齡，目前只有南韓、沙烏地阿拉伯、台灣還有30月齡的限制。
至於預告期滿是否代表就要正式公告開放？一般而言，列入行政院會議程的議案通常都會通過，但何時宣布開放？將由高層做跨部會討論才會定調，再由食藥署和農委會針對邊境管制措施進行調整。
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