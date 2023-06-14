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赴民進黨演講　謝金河：兩岸關係好、台灣經濟從沒好過

▲財信傳媒集團董事長謝金河受邀前往民進黨，進行「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」專報，提及兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過。（圖／民進黨提供）
▲財信傳媒集團董事長謝金河受邀前往民進黨，進行「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」專報，提及兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

民進黨中執會今（14）日邀請財信傳媒集團董事長謝金河進行「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」專報，據轉述，會中提及前總統馬英九最喜歡說「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」，但他告訴大家，事實上兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過，但這3年台灣經濟非常好，股市也創下歷史高點。

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謝金河今日受邀前往民進黨中央演講「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」，據轉述，謝金河在會中表示，這段時間，坊間有很多似是而非言論，如前總統馬英九最喜歡說「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」。

據轉述，謝金河說明，自己常站出來告訴大家，兩岸關係很好的時候，台灣經濟從來沒有好過。從這3年就可以想見，台灣的經濟其實非常好，股市也創下歷史高點。也向在座中執委表示，未來大家在選舉的路上若遇到有任何經濟問題，願意當大家後盾。

對此主席賴清德也表示，聽了社長謝金河演講後，相信大家對未來台灣的發展，應該會更具有信心。從2016年開始，在總統蔡英文的領導之下，台灣重新走在民主的道路上，邁向世界。

賴清德表示，台灣總體經濟表現穩健，也強化各項韌性應對國際風險。這幾年來，也因為政府的施政方向正確，特別是社長謝金河以客觀數據，點出了台灣在軍工、航太、資安、新能源等領域蓬勃發展，為產業帶來龐大金額的訂單，打造出台灣的亮點產業。

賴清德說，美中對抗仍在持續，加上俄烏戰爭、地緣政治變化推波助瀾，兩種意識形態的對撞，已經對世界造成劇烈的影響。對台灣而言，能否維持現狀和保有民主自由的生活方式，將取決於國內如何在民主與專制之間做出正確的選擇。

賴清德表示，台灣身處印太第一島鏈的關鍵位置，面對威權主義的擴張、中國文攻武嚇和經濟降溫的外在風險之下，要努力調整經貿體質，加入友岸供應鏈，移轉生產基地到更具潛力、更友好的新南向國家，也逐漸收穫成果。未來將會持續走對的路線，用民主治理的模式，壯大民主台灣，鞏固民主大聯盟。

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