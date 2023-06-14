BMW自動駕駛狠甩賓士一大截 在德國限速130公里以下不用雙手就可以開車
德國兩大豪華品牌BMW以及賓士在先進駕駛輔助系統的開發受到關注，而即便車廠有了接近全自動駕駛的功能，一切也要看政府願不願意開放，現在BMW表示在德國的高速公路上將可以於時速130公里以下，放開雙手讓駕駛輔助系統開車，而賓士目前使用類似的功能其時速只能設定在64公里，BMW可說是大大贏了賓士。
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BMW在最新的5系列以及7系列當中提供最先進的駕駛輔助系統，在高速公路上允許駕駛不用雙手扶著方向盤也可以使用輔助駕駛，當然對手Mercedes-Benz賓士也是如此，可是兩者的時速可以說是有著天地之差，因為BMW最近通過了德國交通部的允許，最高時速可以設定在130公里，反觀賓士只能設定在64公里，意味著賓士僅能在雍塞路段使用，而且賓士的系統必須要駕駛完全盯著道路才可以使用免握方向盤功能。
其實BMW最新的ADAS功能非常齊備，不只是可以自己在高速公路上行駛，就連變換車道也都只要眼神就可以執行，在時速180公里以下都提供了眼神變換車道功能，這對於許多駕駛來說是一大福音，當然他們也隨時在監控著駕駛來確保他們有在注意道路狀況，做好隨時接管車輛的準備，這似乎也意味著我們距離全自動駕駛越來越近，如果在高速公路上可以完全交由車輛自己行駛，相信對於駕駛疲勞的減低將會有正向幫助，而屆時在台灣能否使用還是未知數，但相信可以使用的可能性非常高，而實際體驗的成果究竟如何我們也相當好奇。