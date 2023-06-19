靈骨塔秘密5／骨灰被偷家屬怎辦？過往判決全免賠　原因揭曉

我是廣告 請繼續往下閱讀
🔴先人骨灰罈或遺物遭竊，保管者是否有責任？
🔸公立靈骨塔弄丟骨灰 法院判殯葬處免賠
許姓婦人在西元1994年時，把丈夫潘男的骨灰存放在台北市公有富德靈骨塔，每年定期祭拜，沒想到在2009年時，許婦到場上香，竟發現櫃內丈夫的骨灰罈消失了！
隨後許婦與3名子女憤而向市府請求國家賠償骨灰罈購買費1萬2000元以及精神損失費等約100萬元；台北市政府殯葬處主張，富德靈骨塔門禁森嚴，骨灰遺失是偶發事件，許婦丈夫骨灰遺失並非公務員疏失，市府靈骨塔僅提供存放，並無保管責任。
最終案件經審理後，法院認為後人緬懷的是先人的行誼風範而非遺骨，後人仍可由先人遺照、祠堂對先人表達思念，因此許婦一家對先人祭祀自由並未遭侵害及剝奪，人格權未受損，判原告敗訴，無法獲賠償。
🔸弄丟李敖父母骨灰罈 北市殯葬處最終判免賠
已故文壇巨擘李敖爸媽的骨灰罈，本被安置於陽明山第一公墓，沒想到2021年時，李敖兒子李戡指控，台北市殯葬管理處在2020年3月放任叔叔李放「竊」走兩老骨灰，憤而對上述單位提告求償100萬元，而案件經台北地院審理，一審判台北市殯葬管理處須賠6萬元；然而案件到了二審高等法院時，法院則認為北市殯葬處管理靈骨塔無重大過失，無須負擔侵權責任，評議後撤銷一審原判，改判免賠，全案確定。
🔴葬儀社弄丟「骨灰」不用負責嗎？業者、消基會解答
🔸消基會見解
消基會秘書長陳雅萍表示，不管是公有或是私人塔位，館方收了管理費是要去管理，但並非東西遺失就要賠償。管理不好或是沒有盡到該有的管理職責，導致東西不見，那就需要負責。反之，已經盡到了管理職責，但東西不見，民眾是不能要求負責，但館方有義務需要配合調查，像是調閱相關監視器，或是配合提供相關資料。
陳雅萍秘書長進一步舉例說明，像是去停車場停車，停車場業主是不負擔車子財務遺失責任。以法院來講也是從一般管理來判斷有沒有違反契約。至於法院要怎麼判斷管理疏失？陳雅萍秘書長解釋，法院會去釐清有做了哪些管理，同時也會詢問原告認為館方有哪些地方沒做到，同時會去調查有沒有符合，而管理職責和有沒有安裝監視器沒有關聯。
陳雅萍秘書長建議，民眾如果覺得塔位上有很貴重想要加強管理，甚至希望加設監視器，就需要很明確的寫進去契約裡面，才比較有保障，同時也應該謹慎保管契約或是相關文件，當有爭議時才能依照合約來檢視相關權責。大致上的意思，只要有做了「管理」，骨灰壇不見了，館方也不用負責！至於有沒有「管理疏失」就是法院去裁定。
🔸葬儀業界看法
業者龍巖則回應，骨灰遺失遭竊屬刑事案件理應應交由警方處理調查，因此陵園現場如有發現異常狀況則採取報警處理，配合警方調查。雖不清楚過往法院判決無罪之案件的詳細狀況，但若是司法這樣判決，一定是有無法歸咎業者的責任，以往發生的案件也都是家族糾紛居多，相信若是業者的疏失，法院也會判業者賠償。
🔴偷竊先人遺物的犯嫌，會面臨怎樣的後果？
🔸彰化輪胎大亨羅結骨灰罈遭竊 竊賊遭逮下場曝光
正新輪胎創辦人羅結在2019年逝世，之後葬於彰化縣家族墓園，沒想到曾擔任羅結司機的凃姓男子（48歲），2023年2月因積欠他人上百萬債務，動了歪腦筋，夥同張姓男子（47歲）闖入墓地盜走前老闆羅結的骨灰罈，再找來林姓男子共同向羅家勒贖6千萬元，此案經審理，彰化地方法院依盜取屍體等罪判凃、張男3年8月，至於林男則依恐嚇取財未遂處7個月徒刑，全案仍可上訴。