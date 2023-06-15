▲ 升級賽道冠軍配備「Gogoro SuperSport 跑魂套件」$116,280 起上路

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Gogoro SuperSport TCS 升級搭載逾萬元跑魂套件





Gogoro 長期投入 TSR 機車錦標賽，成功孕育出多項運動化周邊配件，優越性能經過多場賽事驗證，更讓車主在每日生活中輕鬆享受個人化改裝座駕。此次 Gogoro 精選賽車級的跑魂套件組、並獨家搭載至 Gogoro SuperSport TCS 車款，購買新車就能同步升級冠軍裝備，前衛跑格外觀與絕佳操控樂趣一次到手。





Gogoro SuperSport TCS 車款 + 跑魂套件（價值 $18,770），售價 $121,680 ：





升級為同級最大前輪碟盤 1 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，加上既有的輻射對向四活塞卡鉗，帶來更優異的煞車精準度，隨時靈敏到位。

S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿，加上既有的輻射對向四活塞卡鉗，帶來更優異的煞車精準度，隨時靈敏到位。 前懸吊升級為野蠻公牛 SS 2.0 預載可調前避震器，可對應路況、騎士騎乘習慣與體重進行細微調整，路感掌握更清晰，輪胎更服貼地面而行，實現更出色的支撐性、穩定性及舒適性。搭配既有的運動化阻尼可調後避震器，打造最均衡和諧的性能感受。

外觀升級經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把、KOSO 類碳纖維前土除。

Gogoro SuperSport TCS 車款 + 跑魂套件 Lite（價值 $10,370），售價 $116,280：





升級為同級最大前輪碟盤 S Performance x NCY 260mm 浮動碟與 DMV 可調式二截拉桿。

外觀升級經典端子後照鏡、SIMO 舒適型矽膠握把、KOSO 類碳纖維前土除。

Gogoro SuperSport 自帶大幅提升運算能力的最強機車大腦 —— SSmartcore 智駕電控核心，可配置 TCS 循跡防滑系統、定速巡航模式、LTE 遠端連網服務等創新科技；加上前 14 吋後 13 吋 Michelin City Grip Saver 全天候性能胎、重車等級的 Bosch ABS 10 雙迴路煞車系統、汽車級 Class D LED 頭燈，提供全方位的頂規守護。欲知更多產品資訊，請前往 Gogoro SuperSport 跑魂套件產品官方網頁：https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/supersport/#section-axm





性能玩家挑戰賽 冠軍享全碳纖維暗黑騎士安全帽





暑假是機車考照旺季，Gogoro 號召年輕消費者於暑假期間參與性能玩家挑戰賽，在指定駕訓班現場騎乘 Gogoro SuperSport 與專業教練切磋，還能獲得個人帥氣追焦照，闖關成功的冠軍更加碼獎勵全碳纖維暗黑騎士安全帽（價值$5,880）。











Gogoro 校園大使 6/19 招募開跑





6/19 至 7/10，「Gogoro 白日夢計畫」全台招募校園大使，邀請大學生於活動期間，使用指定濾鏡在 Instagram 分享自己的白日夢，標記官方帳號 @gogoro_taiwan 與@gogoro_squad、指定 hashtag #白日夢計畫，並提交報名表，即有機會獲選為 Gogoro 校園大使，展現創意讓 Gogoro 為你實現夢想，還能得到 Gogoro 智慧電動機車乙台、搶先體驗新品等專屬禮遇。欲知詳細活動資訊，請密切留意 Gogoro 官方網站：https://letsgogo.ro/3Nigv9B。





備註：





1. 同級最大前輪碟盤：同級係指 2023 年 6 月間於臺灣本島內所販售建議售價新台幣 8.5 萬元以上 125c.c.相同等級的普通重型機車車型，本車款所搭載之前輪碟盤規格 260 mm 為最大，資料來源為各機車品牌臺灣官方網站及相關媒體新聞網頁揭露之規格配備資訊，或由 Gogoro 測量人員自行測量，測量方式係將車輛熄火後正立，使前後輪均著地，中柱二點輕觸平緩地面，以直尺量測前輪碟盤直徑，並以肉眼判斷數值，量測結果可能有所誤差，誤差容許範圍請參考「交通部車輛安全檢測基準」之規定，車輛規格規定項目之長度容許誤差，量測誤差及製造公差之總誤差，500 公分以下者為正負百分之 2，500 公分以上者為正負 10 公分。總誤差不足正負 1 公分者以正負1 公分計。 Gogoro 不保證其規格配備資訊之完整性、即時性及正確性。



