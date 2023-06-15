梅雨鋒面今一路向北！這區雨勢開炸「紅到發紫」 放晴時間點曝光
梅雨鋒面要一路向北了！今（15）日起至週六，滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒面降雨最旺盛時期。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公開三家模式模擬未來5天的累積雨量圖。結果三家模式都顯示「中南部的降雨量會最多」甚至有紅到發紫的狀況，民眾要特別留意最新氣象動態。
記者張嘉哲/綜合報導
台灣颱風論壇表示「中場休息結束，梅雨鋒面要往北擺回來了，第二輪的降雨將從15日的白天開始，根據各模式最新的五日雨量預報顯示，在鋒面一路向北的過程，全台有雨，整天都將有不定時陣雨出現，午後雷陣雨，也會變的更明顯。」
「然而根據三家模式預期的最大雨量，目前有些分歧，美國模式雨量還是做的比較多，但德國、歐洲模式相對和緩一點」台灣颱風論壇說「不過中南部降雨最大最多，這倒是三家共識，苗栗到屏東地區，還是小心為上」。
台灣颱風論壇提到「目前的預測，週四至週六，是這波梅雨鋒面影響最劇期，週日起，鋒面緩慢的往北離開，雨慢慢的減少，但各地仍易有午後雷陣雨，到下星期初都是這樣的格局，真正的盛夏放晴，要等端午連假囉！」
然而近日的梅雨鋒面，為南台灣水庫解渴有看到成效！據台灣水庫即時水情官網，截至今日早上7時，曾文水庫有效蓄水量為6689萬立方公尺，蓄水率為13.2%；而烏山頭水庫有效蓄水量為3624萬立方公尺，蓄水率為45.7%，兩個水庫合計有效蓄水量逾1.03億立方公尺。南水局籲請民眾，雖然水情轉趨樂觀，但仍要持續節約用水。