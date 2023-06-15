梅雨鋒面撲全台！今起迎接劇烈雨勢 補班日「降雨熱區」出爐
今（15）日太平洋高壓增強，滯留鋒面由南往北邊推移，為全台帶了猛烈雨勢，尤其是中南部、台東地區有陣雨、雷雨，單點累積雨量可達大雨甚至豪雨等級，降雨區域逐漸往北推進中。補班（17）日鋒面近一步往北移動，迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部偏向白天熱對流發展造成的降雨為主。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，今（15）日受到滯留鋒面影響，全台降雨明顯增多，尤其是中南部有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率；而北部、宜蘭、花蓮也要留意局部雨，易有短延時強降雨、局部大雨，鋒面影響期間，降雨區域及強度仍有不確定性，提醒民眾外出需特別注意，隨時留意氣象最新資訊。
根據氣象達人彭啟明表示，明（16）日鋒面來到北部海面，各地都有短暫陣雨或雷雨，中南部降雨時間還是會比較長，一整天斷斷續續都會有下雨的機會，局部單點降雨量可能達到大雨等級，並且要留意短時強降雨出現的可能性；北部、東半部降雨就比較有空檔，但也可能會局部較大雨勢出現的情況，尤其是白天配合熱力作用在陸地上發展的熱對流降雨，雖然不是直接受西南季風影響的區域，但也還是不能掉以輕心。
週六（17日）到週日（18日）鋒面位置會更進一步往北移動，台灣附近還是西南季風影響的範圍，不過水氣較多的區域逐漸往西偏向大陸華南沿岸，台灣附近受影響的程度較為減小，迎風面的中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部則是慢慢會偏向白天熱對流發展造成的降雨為主，週末這兩天仍可能會有局部較大雨勢出現的機會，打算外出活動過週末的朋友還是要多加留意。