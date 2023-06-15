培養青年軟實力 高市青年局「行銷大師養成計畫」開跑
高市府青年局開設《行銷大師養成計畫》課程邁入第三年，培訓超過百名學員。今年將由知名YouTuber律師賴瑩真領軍擔任總導師，聯手百萬YouTuber《臺灣吧》製作人等多名行銷達人授課，預計招收120名學員。局長張以理表示，青年局期盼成為人才孵化器，更將課程從30小時加碼至36小時，加入企業業師分享與求職技巧課程，並於課程結束後舉辦就業媒合會，協助課程學員接軌職場。
記者郭凱杰／高雄報導
青年局表示，為協助青年順利進入職場、打造青年軟實力，特別創設《行銷大師養成計畫》課程，過去兩屆培訓百餘位學員，除在學學生外，已全數進入職場；《喜劇開港》脫口秀創辦人趙緯宥、近17萬人追蹤的《Evan夢遊世界》粉絲團版主劉玧希，以及專為身障者設計的電商平台《無礙玩家》創辦人賴志銘等，都是前兩屆的傑出學員。
第三屆《行銷大師養成計畫》與正修科大、聯成電腦、巨匠電腦聯手，推出以培訓企業行銷企劃人才為目標的「品牌行銷實戰班」、「社群經營實務班」，以及培養新媒體創作者並結合YouTube創作者孵化器課程的「新媒體平台經營班」，每班預計招收40人。
課程內容擔任企業行銷企劃必需的社群經營（FB、IG、LINE等）、廣告投放、SEO、Google Analytics 4（簡稱 GA4）等，以及擔任創作者必需認識的YouTube及Podcast經營、短影音、營利變現等，課程學員不僅可獲得結訓證書，更可免費參與由青年局舉辦的「新媒體行銷管理師證照」考試及「新媒體人才就業媒合會」等活動。
第三屆《行銷大師養成計畫》採網路報名，免費班次「新媒體平台經營班」及「社群經營實務班」分別報名至7月21日及9月15日截止；收費班次「品牌行銷實戰班」則報名至7月21日截止，詳細課程資訊請見高雄市政府青年局官網進入「主題專區」，點選「新媒體人才培育專區」瀏覽詳細報名內容，或來電 洽詢。