臺中市推動「購節電」成效佳 創造節電量超過70萬度
推動節能減碳，臺中市政府舉辦「臺中購節電 從家出發」登錄發票抽獎活動，鼓勵市民優先選購節能商品。為期2個月，登錄消費總金額破4千萬元，創造節電量逾70萬度。市府經發局今日於粉絲專頁公開抽獎，抽出15個獎項總價值超過10萬元。獲得首獎的大里區吳姓市民，花費3萬元選購節能電冰箱就抽中iphone14 ，直呼好幸運!
記者金武鳯/台中報導
經發局長張峯源表示，本次活動攜手臺中市直轄市電器商業同業公會及電器量販店進行，民眾只要在活動特約商店購買節電商品，就能參加發票登錄抽大獎活動。經統計，為期2個月的活動裡，發票登錄節能產品多達17種，包括冷氣機、電冰箱、洗衣機、除濕機、空氣清淨機等。其中，被稱為「家中十大耗電怪獸」的冷氣機及電冰箱，民眾選購數量最多。若換算汰換後年節電量可達70萬度，減碳量為35萬公斤，相當於提供2,300戶家庭1個月用電量。
張峯源進一步說明，將家中老舊家電汰換為節能產品，是節能第一步，期盼本活動帶動市民綠色消費，共同響應節能減碳，更要呼籲市民朋友養成節能習慣，隨著夏季到來，冷氣使用頻率增加，只要將冷氣溫度調整於攝氏26至28度，並搭配電扇或是循環扇，提高用電效率就會更省電，共同響應節能減碳，也節省荷包。
經發局溫馨提醒，本次抽獎活動15個獎項於直播現場抽獎完畢，中獎名單已公布於經發局粉絲專頁，並以電話或簡訊通知得獎者，請得獎者儘速辦理兌獎，逾期作廢。得獎者名單及活動詳情可上FB活動粉絲專頁查詢。 諮詢電話：0905-693696