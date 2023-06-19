靈骨塔秘密2／塔位真的只能放2物品！永久管理費「用途大解密」

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永久管理費用是負責什麼？塔位放「貴重物品」其實是禁忌
這筆塔位「永久管理費」負責的範疇為何？依獲新北市府殯葬優等評鑑的私人靈骨塔業者公開的「墓園使用管理辦法暨收費標準」，明列管理費用途為「維護墓園安全整潔」、「集體祭祀活動」、「行政管理」等三大項，其中「維護墓園安全整潔」中包含設施保全、設施清潔、花木修剪、消防照明等維護。
不願具名的私人靈骨塔業者說，「設施保全」是指墓園整體安全維護，有保全巡邏，不會讓可疑分子跑進去。但她也說明，該靈骨塔塔位裡規定只能放骨灰罐、骨骸，而且有玻璃封住，家屬無法自行開啟置放他物，曾有家屬申請想親人眼鏡、照片與佛珠，則依個案處理，原則上不會讓家屬放貴重物品。
新北市民政局殯葬管理處墓政管理課萬里區承辦員鄭瑞中告訴《NOWnews今日新聞》說，依內政補公開的「納骨塔位使用權買賣定型化契約」規範，塔位裡只能放骨灰或骨骸，而且進塔時必須登記，如果家屬想放其他物品，必須告知塔方，經塔方檢視同意後才能放，如果沒報備，事後發生糾紛將難以究責。
鄭瑞中說明，依定型化契約第4條規定，家屬違約在塔位中放置骨灰以外的物品，塔方可以要求家屬移除，如有合理可疑的證據，認為家屬放的是違禁物時，可以會同警員一起檢視，並依法處理。
不過，鄭瑞中也說，投訴家屬指控靈骨塔架設的監視器「沒有運作」，如果經查故障屬實，則顯示塔方確實有未盡管理義務的疑慮，「下次評鑑時，該靈骨塔業者絕對拿不到優等」。鄭瑞中也指出，依「殯葬管理條例」規範，管理費必須專責專用，且應定期公布支出明細，家屬也可要求審閱。
依「殯葬管理條例」第80條第2項規範，若靈骨塔業者收了管理費卻未依約進行設施安全整潔等維護，得處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未改善者，還可以按次處罰。