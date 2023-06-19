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靈骨塔秘密2／塔位真的只能放2物品！永久管理費「用途大解密」

▲新北民殯葬管理處指出，依規定塔位裡只能放置骨灰，若要放別的東西得向塔方報備，獲同意才能放，而且還要登記在冊。（圖／翻攝龍巖網站）
▲新北民殯葬管理處指出，依規定塔位裡只能放置骨灰，若要放別的東西得向塔方報備，獲同意才能放，而且還要登記在冊。（圖／翻攝龍巖網站）

記者徐銘穗/綜合報導

近日有家屬指控自己外公放在龍巖靈骨塔塔位裡、結果價值2萬多元的仿勞力士手錶不翼而飛，追問塔方卻得到「不負保管責任」回覆，質疑買塔位時付的3萬7000元「永久管理費」付了個寂寞，一點都沒有保障。不過，主管單位指出，依規定塔位裡只能放置骨灰（骸），若要放置佛珠、照片等其他物品，則須向塔方報備，獲同意才能放，而且還要登記在冊，避免糾紛。

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購買塔位時，還要繳交一筆管理費，用來維護塔位的環境與安全，該管理費採一次性收取，各靈骨塔依塔位形式，收取的管理費也不同。龍巖福田個人塔位管理費落在2萬4000至6萬元，雙人塔位則落在4萬到6萬5000元。而國寶集團位在三芝的北海福座，個人塔位管理費為3萬3000至7萬元，雙人塔位則是4萬至8萬元。

▲購買塔位時，還要繳交一筆約3萬至8萬元不等的管理費，用來維護塔位的環境與安全。（圖／翻攝龍巖網站）
▲購買塔位時，還要繳交一筆約3萬至8萬元不等的管理費，用來維護塔位的環境與安全。（圖／翻攝龍巖網站）
永久管理費用是負責什麼？塔位放「貴重物品」其實是禁忌

這筆塔位「永久管理費」負責的範疇為何？依獲新北市府殯葬優等評鑑的私人靈骨塔業者公開的「墓園使用管理辦法暨收費標準」，明列管理費用途為「維護墓園安全整潔」、「集體祭祀活動」、「行政管理」等三大項，其中「維護墓園安全整潔」中包含設施保全、設施清潔、花木修剪、消防照明等維護。

不願具名的私人靈骨塔業者說，「設施保全」是指墓園整體安全維護，有保全巡邏，不會讓可疑分子跑進去。但她也說明，該靈骨塔塔位裡規定只能放骨灰罐、骨骸，而且有玻璃封住，家屬無法自行開啟置放他物，曾有家屬申請想親人眼鏡、照片與佛珠，則依個案處理，原則上不會讓家屬放貴重物品。

▲若故去的親人真的有放不下的遺憾，也可考慮此類「紙紮」祭祀品，在祭拜時燒給先人。（圖／記者徐銘穗攝）
▲若故去的親人真的有放不下的遺憾，也可考慮此類「紙紮」祭祀品，在祭拜時燒給先人。（示意圖／記者徐銘穗攝）
新北市民政局殯葬管理處墓政管理課萬里區承辦員鄭瑞中告訴《NOWnews今日新聞》說，依內政補公開的「納骨塔位使用權買賣定型化契約」規範，塔位裡只能放骨灰或骨骸，而且進塔時必須登記，如果家屬想放其他物品，必須告知塔方，經塔方檢視同意後才能放，如果沒報備，事後發生糾紛將難以究責。

鄭瑞中說明，依定型化契約第4條規定，家屬違約在塔位中放置骨灰以外的物品，塔方可以要求家屬移除，如有合理可疑的證據，認為家屬放的是違禁物時，可以會同警員一起檢視，並依法處理。

不過，鄭瑞中也說，投訴家屬指控靈骨塔架設的監視器「沒有運作」，如果經查故障屬實，則顯示塔方確實有未盡管理義務的疑慮，「下次評鑑時，該靈骨塔業者絕對拿不到優等」。鄭瑞中也指出，依「殯葬管理條例」規範，管理費必須專責專用，且應定期公布支出明細，家屬也可要求審閱。

依「殯葬管理條例」第80條第2項規範，若靈骨塔業者收了管理費卻未依約進行設施安全整潔等維護，得處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期改善，屆期仍未改善者，還可以按次處罰。

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