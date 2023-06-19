靈骨塔秘密3／塔位手錶被偷「龍巖不用負責任」？消基會揭關鍵
有民眾向《NOWnews》投訴，外公塔位存放在新北市「龍巖福田陵園」，除了骨灰罈之外，同時在塔位裡面擺放了一只號稱市價約2萬元的手錶，但日前卻遭竊，詢問龍巖館方員工卻被告知不負責管理責任，要家屬直接報警處理，讓民眾怒批「哪天骨灰罈真的被偷，龍巖也是雙手一攤同樣的踢皮球？」對此，消基會秘書長陳雅萍也做出回應。
記者周淑萍/綜合報導
針對民眾在塔位上的商品遺失館方是否需要負起保管責任？消基會秘書長陳雅萍表示，參閱消基會內相關龍巖契約，契約約定塔位上只能放「骨灰罈和祈福物品」，民眾可能要確認遺失的手錶當初是否有在管理契約內，如果不是，則較難要求館方負責。
手錶跳脫「合約範圍」！龍巖要負責任的事項是它
此外，民眾有提到「永久管理費」，陳雅萍秘書長表示，管理費通常是支付水電、人士和塔位上的管理，如果是骨灰罈遺失或是毀損就是服務的範圍，龍巖就有保管責任。但現在是「手錶」跳脫合約範圍，依照合約不是龍巖應該要負保管責任，消費者主張是在龍巖遺失，警察在調查時，龍巖確實有責任配合調查，並提供相關資料，監視影像等，但單就遺失就不在當初約定的範圍內，即便有支付管理費，可能也不是約定的保管範圍，比較難要求龍巖負責。
陳雅萍秘書長提醒民眾，塔位管理費的合約，簽訂前要了解服務什麼？保管什麼？一般來說塔位就是放骨灰罈或是祈福商品，如果家屬想要放置特別的紀念商品，在合約上就必須要特別寫清楚，甚至納入保管責任，但還是建議塔位還是要以塔位原來的目的為主，如果要放重要物品，還是應該要跟館方做確認，甚至納入保管責任，否則依照契約來看，館方是不需要負責。