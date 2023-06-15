勞動部辦亞太技能建構聯盟工作坊 美菲泰專家分享經驗
勞動部勞動力發展署為呼應我國近年在APEC場域推動「數位健康照護」之倡議，並因應 COVID-19所帶來的健康醫療與照顧服務數位環境需求，於13日辦理強化數位健康照服技能國際工作坊，邀集亞太地區與國內健康照顧產業方面的專家，透過線上與實體混合方式共同分享數位健康照服技能提升最佳實務範例。
國際中心賴正琳／綜合報導
發展署表示本次工作坊特別邀請亞太經合會（APEC）人力資源發展工作小組（HRDWG）美國籍總主席Zhao Li、能力建構分組菲律賓籍召集人代表Lyka S. Caritativo與美國籍共同主席Amy Kardel、泰國工業部產業經濟處及菲律賓技術教育和技能發展局等親臨與會，並與國內各部會代表相互交流，以健康照服人才培訓為主軸，探討數位健康醫療與照顧服務領域所面對的挑戰與作法。
發展署署長蔡孟良致詞時表示，該署自2017年於APEC推動亞太技能建構聯盟倡議以來，獲得APEC各經濟體廣泛支持，並已辦理多次訓練方案，與各經濟體共同因應產業快速發展培養所需之關鍵人才。近年來數位科技創新成為驅動人力資源發展、參與全球經濟往來的關鍵，而在COVID-19疫情對醫療服務所造成的衝擊與影響下，發展署率先於2020年向APEC提出「健康照顧服務員數位技能提升計畫」獲APEC經費支持與採認；隔年又提出第2期方案「健康產業勞動力賦能數位技能提升計畫」，以工作坊形式邀請經濟體分享政策措施與成功經驗。
發展署表示，本次工作坊整合近年計畫執行成果與最佳範例，並關注資通訊科技導入服務以嘉惠健康服務產業的多元可能性，期與各經濟體交流合作，共同促進亞太地區勞動力技能提升。未來也希望持續在APEC平台上推動各項方案，深化與APEC經濟體間的合作關係，並與各經濟體共同面對全球勞動市場的挑戰。