AI加持！台股衝萬七後會下行？專家提醒風險與策略

美時新董事上任配息3.46元　血癌口服藥打進加國市場

▲跨國特殊學名藥廠美時化學製藥，今（15）日在南投舉行2023年股東常會，說明2022年營運狀況。（圖／業者提供）
▲跨國特殊學名藥廠美時化學製藥，今（15）日在南投舉行2023年股東常會，說明2022年營運狀況。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

跨國特殊學名藥廠美時化學製藥，今（15）日在南投舉行2023年股東常會，說明2022年營運狀況。會中除通過了所有董事會提議之討論案，並報告派發股東每股現金新台幣3.46元，亦順利完成第21屆董事之選舉案。

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今日股東會通過第21屆董事選舉案，共選任8席董事及3席獨立董事，任期自2023年6月15日起至2026年6月14日止。此次新任的2位獨立董事中，Karl Alexius Tiger Karlsson具有近20年的醫藥產業實務經驗；王傳芬則為宏鑑法律事務所之合夥人，專精併購與合資及私募基金、創投基金等相關案件。美時董事會成員皆為醫藥、財務、管理、法律等領域具有全球市場豐富經驗的專家，無論在專業背景、產業實績、性別分布等面向都更加多元，將運用其專業優勢支持美時的轉型策略，積極拓展全球市場。

美時轉型有成，從過去專注於學名藥的在地研發生產銷售藥廠，已成功轉型為囊括品牌藥、新成分新藥、生物相似藥、505(b)(2)及困難學名藥等產品的多元複合式國際製藥廠，並以亞洲、外銷市場雙引擎成長並重，帶動2022年營收與獲利同步成長，雙雙創下歷史新高。2022年全年合併營收為新台幣146.33億元，年增 16%，稅後淨利30.2億元，年增115%，毛利率由2021年的45%大幅提升至53%，每股稅後盈餘創下歷史新高新台幣11.59元。

美時表示，2022年的亮眼表現，也延續至2023年第一季，合併營收達新台幣45.24億元，較去年同期成長43%，每股稅後盈餘為新台幣4.58元，創下史上最佳第一季的表現。

美時積極布建多元產品組合，在台灣，品牌藥Alimta®、口服軟膠囊Vinorelbine和即將獲得核准的新成份新藥（NCE）Zepzelca，強化了在肺癌治療領域的布局。另在台灣藥局通路推出Alyssa®及Cialis®，此2款品牌藥也帶動了台灣的營運佳績；在東南亞新興市場方面，第一季於越南推出Vinorelbine 軟膠囊，血癌用藥Lenalidomide亦在菲律賓上市。在今年第一季，Lenalidomide獲得美國FDA 正式核准2款新劑型於美國市場上市；此外，另一血癌用藥Pomalidomide第二季已於加拿大取得藥證，將啟動在非專利限制國家接續上市的引擎，未來將複製美時在腫瘤用藥的成功經驗，持續進行產品布局，鞏固美時全球口服癌症用藥的領先地位。

 

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